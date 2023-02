Über 1,6 Mio. Euro Extra-För­de­rung: Die Land­krei­se Kulm­bach, Wun­sie­del und Bay­reuth pro­fi­tie­ren von den Frak­ti­ons­in­itia­ti­ven der Regierungsfraktionen

München/​Region. Der Haus­halts­ent­wurf 2023 nimmt Gestalt an. Am Mitt­woch prä­sen­tier­ten die Regie­rungs­frak­tio­nen von FREI­EN WÄH­LERN und CSU ihre finanz­po­li­ti­schen Initia­ti­ven. Der Kulm­ba­cher FREIE WÄH­LER- Abge­ord­ne­te Rai­ner Lud­wig hat eine Rei­he von finan­zi­el­len För­der­an­trä­gen für bedeu­ten­de Pro­jek­te und Maß­nah­men für sei­nen Stimm­kreis Kulm­bach-Wun­sie­del und dar­über hin­aus ein­ge­reicht; nun wur­den die Anträ­ge bewil­ligt und von den bei­den Regie­rungs­frak­tio­nen gemein­sam beschlossen.

MdL Rai­ner Lud­wig: „Ich freue mich sehr, dass mei­ne Initia­ti­ven auf­ge­grif­fen wur­den und wich­ti­ge För­de­run­gen in unse­re Regi­on flie­ßen. Als Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter für mei­nen Stimm­kreis habe ich mich für Inve­sti­tio­nen in die Zukunfts­fä­hig­keit unse­rer Regi­on ein­ge­setzt. Das betrifft vor allem die Berei­che Tou­ris­mus, Kul­tur, For­schung sowie die Erhö­hung der Lebensqualität.“

Über die Frak­ti­ons­in­itia­ti­ven flie­ßen über 1,6 Mio. Euro in den Stimm­kreis Kulm­bach-Wun­sie­del. Unter ande­rem erhält der Land­kreis Kulm­bach För­de­run­gen für das geplan­te Natur­park­zen­trum Fran­ken­wald und für die Wei­ter­ent­wick­lung des Rade­we­ge-Kon­zep­tes. Dar­über hin­aus bekommt das Muse­um auf der Plas­sen­burg eine För­de­rung, um die Sage der ‚Wei­ßen Frau‘ für die Besu­cher erleb­bar zu machen. Im Raum Wun­sie­del pro­fi­tie­ren das Disper­si­ons­zen­trum Selb und der Aus­bau des soge­nann­ten Grü­nen Ban­des. Bad Ber­neck pro­fi­tiert von einer Erhö­hung des Ent­schä­di­gungs­fonds für Denk­mal­schutz um 55.000 Euro.

(Eine kon­kre­te Auf­li­stung der Pro­jek­te mit zusätz­li­chen Infor­ma­tio­nen fin­den Sie im unte­ren Abschnitt)

„Zudem wer­den bay­ern­wei­te För­der­pro­gram­me auf­ge­stockt, die beson­ders den länd­li­chen Raum im Blick haben und auch unse­rer Regi­on zugu­te­kom­men. Unter ande­rem wer­den die Pro­gram­me für Dorf­lä­den, Dorf­er­neue­rung und sozia­le Jugend­ar­beit um ins­ge­samt 8 Mil­lio­nen auf­ge­stockt“, so Ludwig.

Über die Frak­ti­ons­in­itia­ti­ven wur­den in die­sem Jahr ins­ge­samt 70 Mil­lio­nen Euro im Frei­staat inve­stiert, um gemein­sam die Viel­falt Bay­erns und die Schaf­fung gleich­wer­ti­ger Lebens­ver­hält­nis­se im Frei­staat wei­ter zu forcieren.

„Wir schaf­fen neue Attrak­tio­nen für die Men­schen in der Regi­on und ent­wickeln gleich­zei­tig Lösun­gen für die Her­aus­for­de­run­gen von Mor­gen. Mit den Frak­ti­ons­in­itia­ti­ven stel­len wir wich­ti­ge Wei­chen für die Zukunft und stei­gern die Attrak­ti­vi­tät und Lebens­qua­li­tät in der Regi­on“, so Ludwig.

Geför­der­te Projekte:

Umset­zung der Maß­nah­me „Haus des Fran­ken­wal­des“ – mind. 646.000 Euro (plus Dorferneuerung)

Der ehe­ma­li­ge Gast­hof Fels soll in den kom­men­den Jah­ren zu einem Natur­park­zen­trum Fran­ken­wald umge­baut wer­den, bei dem sich Men­schen über die Viel­falt des Fran­ken­wal­des infor­mie­ren kön­nen. „Das reprä­sen­ta­ti­ve Gebäu­de bie­tet mit sei­ner expo­nier­ten Lage idea­le Vor­aus­set­zun­gen dafür. Es bil­det die Schnitt­stel­le zwi­schen den Land­krei­sen Kulm­bach, Kro­nach und Hof“, erklärt MdL Rai­ner Lud­wig, der das Pro­jekt in Mün­chen wei­ter vor­an­ge­bracht hat. „Zudem hat das Pro­jekt auch eine natio­na­le Bedeu­tung, da dadurch ver­hin­dert wer­den konn­te, dass der Gast­hof Fels wei­ter­hin in Neo­na­zi-Hand bleibt. Nun wird das Haus der Natur gewid­met statt des rechts­ra­di­ka­len Gedankenguts.“

Expli­zit flie­ßen 646.000 Euro aus Mit­teln der Frei­en Wäh­ler in das Pro­jekt. Hin­zu kom­men zusätz­li­che För­de­run­gen aus der Dorf­er­neue­rung, die durch den Koali­ti­ons­part­ner CSU im Rah­men der Frak­ti­ons­in­itia­ti­ven ver­stärkt wurde.

Konzept/​Gutachten für den Aus­bau des Rad­we­ge­net­zes im Land­kreis Kulm­bach – 150.000 Euro

Um den All­tags­rad­ver­kehr noch wei­ter aus­zu­bau­en hat der Kreis­tag im ver­gan­ge­nen Jahr beschlos­sen, eine mög­li­che Rad­ver­bin­dung von Unter­stein­ach über Gut­ten­berg bis Markt­leu­gast ent­lang der Kreis­stra­ße KU 13 zu unter­su­chen. Die­se Maß­nah­me wird nun durch die Frak­ti­ons­in­itia­ti­ven unter­stützt und ent­spre­chen­de Mach­bar­keits­stu­di­en wer­den vom Frei­staat finan­ziert. MdL Rai­ner Lud­wig: „Ein gut aus­ge­bau­tes Rad­we­ge­netz erhöht nicht nur die Mobi­li­tät der Ein­woh­ner, son­dern stei­gert auch die Attrak­ti­vi­tät und Lebenszufriedenheit.“

Die Sage der Wei­ßen Frau – Unheils­bo­tin der Hohen­zol­lern: Muse­ums­in­stal­la­ti­on – 70.000 Euro

Sie ist eine der berühm­te­sten und bekann­te­sten Sagen der Kulm­ba­cher Geschich­te: Der Geist der Wei­ßen Frau, die der Legen­de nach über zwei Jahr­hun­der­te hin­weg dem Königs­ge­schlecht der Hohen­zol­lern als Todes­bo­tin erschie­nen sein soll. „Eine auf­wen­di­ge und infor­ma­ti­ve Mul­ti­me­dia-Instal­la­ti­on soll die­se span­nen­de Geschich­te auf der Plas­sen­burg nun greif­bar machen“, zeigt sich MdL Rai­ner Lud­wig erfreut. „Die Idee stammt von Muse­ums­lei­te­rin Nina Schip­kow­ski und ich war von Anfang begei­stert. Damit wird der Besuch auf der Plas­sen­burg um einen wei­te­ren Höhe­punkt ergänzt und setzt somit neue Akzente!“

Tech­ni­sche Inve­sti­tio­nen – Aka­de­mie für Neue Medi­en – 20.000 Euro

Die Aka­de­mie für neue Medi­en soll eine För­de­rung für tech­ni­sche Aus­stat­tung und moder­nes Equip­ment erhal­ten. „Ich freue mich, dass auch in Zukunft eine hoch­wer­ti­ge und moder­ne Aus­bil­dung in der Medi­en­bran­che gewähr­lei­stet wird. Damit wer­den auch der Medi­en­stand­ort Ober­fran­ken und die Aus­bil­dung von Nach­wuchs-Jour­na­li­sten ‚Made in Kulm­bach‘ gesi­chert.“ Die Aka­de­mie für Neue Medi­en in Kulm­bach ist seit über 30 Jah­ren Anlauf­stel­le für Jour­na­li­stin­nen und Jour­na­li­sten von mor­gen – die, wie die Ver­gan­gen­heit zeigt, z.T. deutsch­land­weit erfolg­reich Kar­rie­re machen.“

Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein – 25.000 Euro

Auf dem Thea­ter­ge­län­de der Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein wer­den Inve­sti­ti­on in Bar­rie­re­frei­heit und Ener­gie-Effi­zi­enz geför­dert. „Die Fest­spie­le erwecken alte Klas­si­ker der Lite­ra­tur­ge­schich­te erneut zum Leben und über­zeu­gen mit einem atem­be­rau­ben­den Rah­men und einem spiel­be­gei­ster­ten Ensem­ble“, so Lud­wig. „Ich freue mich daher, dass mein Antrag für die Fest­spie­le nun final im Baye­ri­schen Haus­halt auf­ge­nom­men wurde.“

Lern­ort: Grü­nes Band – die baye­risch-tsche­chi­sche Zukunfts­kul­tur (er)leben – 300.000 Euro

Mit dem Pro­jekt sol­len im Schul­all­tag zukünf­ti­ge Mög­lich­kei­ten und Per­spek­ti­ven in der baye­risch-tsche­chi­schen Zusam­men­ar­beit auf­ge­zeigt wer­den. Lud­wig: „Das Grü­ne Band ist ein ein­zig­ar­ti­ger Lern­ort, da es nicht nur ein wich­ti­ges Sym­bol für die Ver­söh­nung nach dem Kal­ten Krieg dar­stellt, son­dern auch die Fähig­keit der Natur, sich selbst zu hei­len, ein­drück­lich ver­mit­telt. Durch den Schutz und För­de­rung des Grü­nen Ban­des tra­gen wir zur Bio­di­ver­si­tät und zur Kul­tur­land­schaft bei!“

Euro­päi­sches Zen­trum für Disper­si­ons­tech­no­lo­gie Selb – 400.000 Euro

Die För­de­rung durch die Frak­ti­ons­in­itia­ti­ve wird auf Initia­ti­ve des Koali­ti­ons­part­ner die Digi­ta­li­sie­rung in der Lack‑, Far­ben- und Tin­ten­in­du­strie ver­stär­ken und einen star­ken Bezug zur indu­stri­el­len Umset­zung sicher­stel­len. „Als ober­frän­ki­sches Insti­tut ist das EZD ein bedeu­ten­der Inno­va­ti­ons­mo­tor. Es ermög­licht den Tech­no­lo­gie­trans­fer in die betrieb­li­che Pra­xis und ist somit eine unver­zicht­ba­re Schnitt­stel­le zwi­schen For­schung und Mit­tel­stand“, kon­sta­tiert MdL Rai­ner Ludwig.