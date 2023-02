Die Stadt Forch­heim weist dar­auf hin, dass in den Dienst­stel­len der Stadt­ver­wal­tung am Diens­tag, 21. Febru­ar 2023, am Nach­mit­tag auf­grund einer Per­so­nal­ver­an­stal­tung nur ein ein­ge­schränk­ter Dienst­be­trieb stattfindet.

Die Bürger*innen wer­den gebe­ten, vor einem Besuch bei der Stadt­ver­wal­tung erst tele­fo­nisch mit den ent­spre­chen­den Sach­be­ar­bei­ten­den in der Stadt­ver­wal­tung in Kon­takt zu treten.

Die Stadt­bü­che­rei (Spi­tal­str. 3 in 91301 Forch­heim; https://​stadt​bue​che​rei​.forch​heim​.de) hat am 21.02.2023 von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.

Der Bade­spaß im Königs­bad und der Besuch in der Sau­na­land­schaft ist am Faschings­diens­tag zu den übli­chen Zei­ten mög­lich (Käs­rö­the 4 in 91301 Forch­heim; www​.koe​nigs​bad​-forch​heim​.de).