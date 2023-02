Sit­zung des Grundstücks‑, Bau- und Umwelt­aus­schu­ses der Stadt Wai­schen­feld am Diens­tag, 14. Febru­ar 2023 um 18:00 Uhr im Rat­haus II…

19 Syrer sind kein Pro­blem für Wai­schen­feld

Im Vor­feld bro­del­te an den Stamm­ti­schen die Gerüch­te­kü­che. Nun steht es fest. In das Fach­werk­haus Nr. 3 in der Waischenfelder…