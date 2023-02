Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Jugend­li­che Ladendiebin

Am Frei­tag­nach­mit­tag kam es in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Cobur­ger Innen­stadt zu einem Laden­dieb­stahl. Die 14-jäh­ri­ge Täte­rin nahm hier­bei meh­re­re Arti­kel an sich und ver­steck­te die­se in ihrer Hand­ta­sche. So woll­te sie den Kas­sen­be­reich pas­sie­ren, ohne für die Waren im Wert von knapp 70,- Euro zu bezah­len. Ein auf­merk­sa­mer Mit­ar­bei­ter hat­te den Tat­her­gang beob­ach­tet und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Die Jugend­li­che erwar­tet eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Vor­fahrt missachtet

Kro­nach. Ein Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den in Höhe von ca. 15.000,- Euro ereig­ne­te sich am 10.02.2023 gegen 06:45 Uhr im Kro­na­cher Stadt­teil Neu­ses. Ein 48-jäh­ri­ger Kro­na­cher fuhr hier­bei mit sei­nem PKW unter Miss­ach­tung der Vor­fahrt einer von rechts kom­men­den 53-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­re­rin in die Curt-Breit­feld-Stra­ße ein. Es kam zum Unfall, wobei jedoch glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt wur­de. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt werden.

Nach Laden­dieb­stahl Poli­zei­be­am­ten attackiert

Kro­nach. Ein 35-jäh­ri­ger Täter ent­wen­de­te am 10.02.2023 gegen 09:40 Uhr diver­se Waren aus einem Ver­brau­cher­markt in der Mit­tel­stra­ße in Kro­nach im Wert von ins­ge­samt 40,- Euro. Als die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach ein­tra­fen wur­de er die­sen gegen­über zudem hand­greif­lich, so dass er sich neben dem Laden­dieb­stahl auch wegen eines tät­li­chen Angriffs auf Voll­streckungs­be­am­te ver­ant­wor­ten muss.

Nach Ver­kehrs­un­fall geflüchtet

Küps. Zu einem Unfall im Begeg­nungs­ver­kehr kam es am 10.02.2023 gegen 09:55 Uhr auf der B173 im Bereich Küps. Eine 20-jäh­ri­ge Ver­kehrs­teil­neh­me­rin befuhr mit ihrem PKW Renault die Bun­des­stra­ße von Ober­lan­gen­stadt in Rich­tung Küps. Hier­bei kam ihr ein sil­ber­ner PKW Mer­ce­des ent­ge­gen, es kam zum Kon­takt der Außen­spie­gel der bei­den Fahr­zeu­ge. Wäh­rend die Geschä­dig­te ihren PKW stopp­te, setz­te der Fah­rer des ande­ren Fahr­zeugs sei­ne Fahrt unver­än­dert fort. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter der Tel. 09261/5030 in Ver­bin­dung zu setzen.

PKW-Fah­rer bei Unfall leicht verletzt

Mit­witz. Eine 69-jäh­ri­ge Ver­kehrs­teil­neh­me­rin bog mit ihrem PKW Hyun­dai am 10.02.2023 gegen 13:00 Uhr aus Kal­ten­brunn kom­mend in die Staats­stra­ße 2708 ein. Hier­bei über­sah sie offen­bar den PKW eines 25-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rers, es kam zum Unfall. Hier­bei zog sich der Geschä­dig­te eine leich­te Ver­let­zung an der Hand zu, der Sach­scha­den beträgt ins­ge­samt etwa 4.000,- Euro.

Dusch­ar­ma­tur entwendet

Kro­nach. Am 10.02.2023 wur­de durch einen Bau­markt in Kro­nach ein Laden­dieb­stahl mit­ge­teilt, der sich jedoch bereits am Vor­tag um 13:49 Uhr ereig­net hat­te. Der Beschul­dig­te hät­te hier­bei eine Dusch­ar­ma­tur im Wert von 329,- Euro ent­wen­det. Wäh­rend der Anzei­gen­auf­nah­me konn­te der 63-jäh­ri­ge Täter durch Ange­stell­te erneut im Markt fest­ge­stellt und somit durch die Beam­ten sei­ne Per­so­na­li­en erho­ben wer­den. Bei einer fol­gen­den Woh­nungs­durch­su­chung konn­te das Die­bes­gut schließ­lich auf­ge­fun­den werden.

Scha­den am PKW festgestellt

Küps. Eine 62-jäh­ri­ge Fahr­zeug­be­sit­ze­rin stell­te am 10.02.2023 gegen 15:45 Uhr einen Scha­den an ihrem schwar­zen PKW Seat fest. Offen­bar hat­te ein ande­rer Ver­kehrs­teil­neh­mer den Scha­den ver­ur­sacht, sich jedoch nicht mit der Geschä­dig­ten in Ver­bin­dung gesetzt. Als mög­li­che Unfallört­lich­kei­ten kom­men die Kun­den­park­plät­ze des TEDI sowie der REWE in der Les­sing­stra­ße in Küps in Betracht. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter der Tel. 09261/5030 in Ver­bin­dung zu setzen.

Gewinn­ver­spre­chen

Küps. Opfer eines sog. „Gewinn­ver­spre­chens“ wur­de am 10.02.2023 ein 71-jäh­ri­ger Mann aus dem Raum Küps. Die Betrü­ger hat­ten ihm am Tele­fon vor­ge­täuscht, 49.550 Euro gewon­nen zu haben. Um den Gewinn zu erhal­ten, hät­te der Geschä­dig­te jedoch zunächst 1.000,- Euro in Form von Gut­schein­codes tele­fo­nisch über­mit­teln sol­len. Er bezahl­te auf die­sem Wege zunächst auch tat­säch­lich 50,- Euro, mel­de­te den Vor­fall dann aber trotz­dem bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach. Hier wer­den nun Ermitt­lun­gen wegen Betru­ges geführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Spie­gel abge­fah­ren und geflüchtet

KULM­BACH. Eine unschö­ne Über­ra­schung erleb­te die Besit­ze­rin eines schwar­zen VW Golfs, als sie am Frei­tag­abend zu ihrem Wagen in der Stra­ße Am Gar­ten­feld zurück kam: Im Zeit­raum von 15.45 Uhr bis 18 Uhr hat­te ein Unbe­kann­ter offen­bar im Vor­bei­fah­ren ihr Fahr­zeug tou­chiert und dabei den lin­ken Außen­spie­gel abge­ris­sen. Ohne sich um den Scha­den in Höhe von zir­ka 300 Euro zu küm­mern, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf ver­däch­ti­ge Fahr­zeu­ge oder Per­so­nen in die­sem Zusam­men­hang geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 an die Poli­zei Kulm­bach zu wenden.