Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Auto­auf­brü­che in der Hornthalstraße

Bam­berg. Unbe­kann­te Täter schlu­gen in der Hornthal­stra­ße in Bam­berg, im Zeit­raum vom 09.02.2023 auf den 10.02.2023, an drei gepark­ten Fahr­zeu­gen eine Sei­ten­schei­be ein und durch­wühl­ten die Fahr­zeu­ge. Hier­bei ent­stand jeweils ein Sach­scha­den in Höhe von 400,- Euro. Ob aus den Fahr­zeu­gen etwas ent­wen­det wur­de steht bis­lang nicht fest. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 entgegen.

Blau-Grü­nes Cube Jugend­fahr­rad entwendet

Bam­berg. Am 09.02.2023, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter in der Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße in Bam­berg das mit­tels Schlos­ses gesi­cher­te Fahr­rad eines Jugend­li­chen. Bei dem Fahr­rad han­delt es sich um ein blau-grü­nes Jugend­fahr­rad der Mar­ke Cube im Wert von ca. 350,- Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 entgegen.

Fen­ster­schei­be in der Fleisch­stra­ße beschädigt

Bam­berg. Am 09.02.2023, gegen 21:30 Uhr, beschä­dig­ten Unbe­kann­te eine Fen­ster­schei­be in der Fleisch­stra­ße in Bam­berg. Die betag­te Bewoh­ne­rin der ange­gan­ge­nen Woh­nung wur­de durch den lau­ten Schlag auf­ge­schreckt, konn­te die Täter jedoch nicht mehr sehen. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 200,- Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 zu melden.

Vor­fahrts­ver­stoß führt zu Ver­kehrs­un­fall am Ber­li­ner Ring

Bam­berg. Am 10.02.2023, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 66-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw den Ber­li­ner Ring in Fahrt­rich­tung Süden. An der Ein­mün­dung zur A70 über­sah er eine rote Ampel und kol­li­dier­te anschlie­ßend mit dem Pkw einer 19-Jäh­ri­gen, wel­che den Ber­li­ner Ring in Rich­tung Nor­den befuhr und nach links auf die A70 auf­fah­ren woll­te. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000, – Euro. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Fahr­rad­fah­re­rin stürzt und ver­letzt sich

Bam­berg. Am 10.02.2023, gegen 15:50 Uhr, befuhr eine 31-Jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin den Unte­ren Kaul­berg in Bam­berg in Rich­tung Innen­stadt. Beim Über­fah­ren eines Bord­steins stürz­te sie allein­be­tei­ligt und ver­letz­te sich hier­durch so, dass sie sich anschlie­ßend in ärzt­li­che Behand­lung bege­ben musste.

Wei­ßer Ford Tran­sit am Lau­ban­ger angefahren

Bam­berg. In der Zeit vom 06.02.2023 bis zum 08.02.2023 wur­de am Lau­ban­ger in Bam­berg ein gepark­ter wei­ßer Klein­trans­por­ter durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren und beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 200,- Euro. Da sich der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, wer­den Zeu­gen gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt, unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 zu melden.

Roter Opel Cor­sa am Kli­ni­kum angefahren

Bam­berg. Am 10.02.2023, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer auf dem Park­platz des Kli­ni­kum Bam­berg, den gepark­ten roten Opel Cor­sa einer Kran­ken­schwe­ster und ent­fern­te sich, ohne sich um den Scha­den in Höhe von ca. 1.000, – Euro zu küm­mern. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 entgegen.

Hun­de­hal­ter nach Über­que­ren der Stra­ße geschlagen

Bam­berg. Am 10.02.2023, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Dr.-von-Schmitt-Straße in Bam­berg zu einer Kör­per­ver­let­zung zum Nach­teil eines Hun­de­hal­ters. Die­ser über­quer­te zuvor mit sei­nem Hund die Dr.-von-Schmitt-Straße. Anschlie­ßend kam es zu einem anfangs ver­ba­len Streit mit einem unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer. Die­ser Streit eska­lier­te, als der Fahr­zeug­füh­rer den Hun­de­hal­ter anschlie­ßend kör­per­lich anging und mehr­fach schlug. Danach ent­fern­te sich der Fahrzeugführer.

Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAU­NACH. Bereits am 30.01.2023, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr, wur­de ver­mut­lich auf dem Park­platz des REWE-Mark­tes in Bau­nach ein gepark­ter Pkw ange­fah­ren. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den am VW Golf wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu mel­den, Tel. 0951/9129–310.

BISCH­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich bei Bisch­berg, an der Zufahrt zur B 26, ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 25-Jäh­ri­ger fuhr mit sei­nem Pkw von der Haupt­stra­ße kom­mend auf die B 26 auf und miss­ach­te­te die Vor­fahrt eines von links kom­men­den Pkws. Der Ver­ur­sa­cher und die eben­falls 25-jäh­ri­ge Unfall­geg­ne­rin blie­ben unver­letzt. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den in Höhe von 7.000 Euro.

Son­sti­ges

MEM­MELS­DORF. Am Frei­tag, um 23:15 Uhr, zün­de­ten zwei Per­so­nen auf dem Park­platz Schloss See­hof ‚Böl­ler‘. Hier­durch wur­de u.a. ein gepark­tes Fahr­zeug beschä­digt. Auf­grund einer Zeu­gen­mit­tei­lung und der anschlie­ßen­den Fahn­dung konn­te die Poli­zei eine Per­son auf­grei­fen. In einem Ruck­sack führ­te der 34-Jäh­ri­ge eine Schreck­schuss­pi­sto­le und ver­schie­de­ne Feu­er­werks­kör­per mit sich. Die Gegen­stän­de waren teils erlaub­nis­pflich­tig, eine ent­spre­chen­de Erlaub­nis besitzt der Mann nicht. Es folgt eine Anzei­ge nach dem StGB, dem Waf­fen- und Spreng­stoff­ge­setz. Die Gegen­stän­de wur­den sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung

Eber­mann­stadt. Bereits am 09.02.2023, in der Zeit zwi­schen 10:30 Uhr und 17:30 Uhr, park­te der Geschä­dig­te sei­nen Pkw Mer­ce­des in Eber­mann­stadt auf dem Park­platz eines Geträn­ke­mark­tes am Obe­ren Tor. Im Nach­gang stell­te der Fahr­zeug­ei­gen­tü­mer fest, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die lin­ke Fahr­zeug­sei­te nahe­zu auf der gesam­ten Fahr­zeug­län­ge ver­kratzt hat. An dem Pkw ent­stand ein erheb­li­cher Sachschaden.

Für Hin­wei­se die zur Ergrei­fung des Täters füh­ren, hat der Geschä­dig­te eine Beloh­nung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt.

Im Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt vom 10.02.2023 wur­de berich­tet, dass am 09.02.2023 gegen 10:45 Uhr an sel­ber Ört­lich­keit Ein­kaufs­wä­gen durch einen unbe­kann­ten Täter gegen einen gepark­ten Pkw gescho­ben wur­den. Ein Zusam­men­hang der bei­den Taten kann nicht aus­ge­schlos­sen werden.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter Tele­fon­num­mer 09194/7388–0 entgegen.

Unfall­flucht

Kirch­eh­ren­bach. In den Mor­gen­stun­den des 10.02.2023 ereig­ne­te sich nach­fol­gen­der Ver­kehrs­un­fall auf der Kreis­stra­ße FO2, zwi­schen Kirch­eh­ren­bach und Wie­sen­t­hau. Hier­bei geriet der unbe­kann­te Fah­rer eines wei­ßen Kasten­wa­gens zu weit nach links und tou­chier­te den Außen­spie­gel eines ent­ge­gen­kom­men­den Pkw. Nach dem Zusam­men­stoß ent­fern­te sich der Fah­rer des Kasten­wa­gens uner­laubt von der Unfall­stel­le. Unfall­zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter Tele­fon­num­mer 09194/7388–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Gestern, gegen 16 Uhr, befan­den sich vier männ­li­che Jugend­li­che in der Stadt­bü­che­rei in der Spi­tal­stra­ße. Beim Ver­las­sen der Büche­rei löste die Dieb­stahl­si­che­rung bei einem der Jungs aus. Trotz Anspra­che durch die Mit­ar­bei­ter flüch­te­te die­ser. Im Nach­hin­ein wur­de schließ­lich fest­ge­stellt, dass der Jugend­li­che ein Play­sta­ti­on-Spiel im Wert von 30 Euro aus der Büche­rei ent­wen­det hat. Der jugend­li­che Täter ist ca. 15 Jah­re alt, ca. 180 cm groß und hat schwar­ze locki­ge Haa­re. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Streit­häh­ne gera­ten aneinander

Lich­ten­fels. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen geriet ein 27-jäh­ri­ger Mann in einer Knei­pe in der Cobur­ger Stra­ße zunächst mit einer Per­so­nen­grup­pe in einen ver­ba­len Streit. Im wei­te­ren Ver­lauf schlug der Aggres­sor zwei sei­ner Wider­sa­cher mit der Faust ins Gesicht. Nach­dem die Streit­häh­ne der Loka­li­tät ver­wie­sen wur­den, kam es im Außen­be­reich erneut zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung, wobei nun der 27-jäh­ri­ge von sei­nen Kon­tra­hen­ten ange­gan­gen wur­de. Nach medi­zi­ni­scher Behand­lung aller Streit­häh­ne erhiel­ten die­se alle­samt einen poli­zei­li­chen Platz­ver­weis. Die durch die Bank alko­ho­li­sier­ten Män­ner erwar­tet nun jeweils eine Straf­an­zei­ge wegen Körperverletzung.

Bei Kon­trol­le Rausch­gift aufgefunden

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­abend kon­trol­lier­ten Zivil­be­am­te in der Bam­ber­ger Stra­ße einen 28-jäh­ri­gen Mann aus dem Land­kreis Bam­berg. Dabei konn­te bei ihm ein Joint auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Den jun­gen Mann erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.