Kei­ne Punk­te in Hamburg

Sie hat­ten sich viel vor­ge­nom­men für das Kel­ler­du­ell bei den Veo­lia Towers Ham­burg, doch am Ende hat es für medi bay­reuth lei­der wie­der nicht gereicht. Am 20. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga unter­lag die Mann­schaft von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic vor 3.400 Zuschau­ern in der aus­ver­kauf­ten edel​-optics​.de Are­na den Han­sea­ten mit 74:86 (33:39) und bleibt somit aus­wärts wei­ter ohne Erfolg.

Zu häu­fig war man in alte Gewohn­hei­ten zurück­ge­fal­len und hat­te in der Offen­si­ve pha­sen­wei­se den Kopf ver­lo­ren, ana­ly­sier­te Coach Mla­den Dri­jen­cic das Spiel sei­nes Teams, wel­ches sich zwar immer wie­der gut in die Par­tie hin­ein kämpf­te, sich genau in die­sen Pha­sen dann aber mit ins­ge­samt 20 Ball­ver­lu­sten auch immer wie­der selbst im Weg stand.

