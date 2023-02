Wuss­ten Sie das E‑Zigaretten und Ein­weg E‑Zigaretten oder auch Vapes, E‑Shisha oder Dis­posables genannt nicht im Haus­müll ent­sorgt wer­den dür­fen? Es han­delt sich dabei näm­lich um Elek­tro­klein­ge­rä­te. Die­se ent­hal­ten Bat­te­rien bzw. Lithi­um-Ionen­ak­kus. Dar­in sind sowohl wert­vol­le Roh­stof­fe etwa in den Mikro­pro­zes­so­ren als auch Schad­stof­fe enthalten.

Ent­sorgt man die E‑Zigaretten ein­fach über den Haus­müll gehen die Res­sour­cen ver­lo­ren, es kön­nen Schad­stof­fe in die Umwelt gelan­gen oder es kann zu Brän­den in Müll­fahr­zeu­gen kom­men. Daher wer­den Elek­tro­ge­rä­te getrennt von ande­ren Abfäl­len gesam­melt und behan­delt, infor­mie­ren die Exper­ten vom Team der Abfall­wirt­schaft am Land­rats­amt Lichtenfels.

Die E‑Zigaretten kön­nen wie ande­re Elek­tro- und Elek­tro­nik-Alt­ge­rä­te (EAG) zum Bei­spiel beim ört­li­chen Wert­stoff­hof, bei gro­ßen Elek­tronik­märk­ten und gro­ßen Lebens­mit­tel­ge­schäf­ten kosten­los (auch ohne Neu­kauf) abge­ge­ben wer­den. Soweit die E‑Zigarette einen her­aus­nehm­ba­ren Lithi­um-Ionen­ak­ku ent­hält, ist die­ser mit abge­kleb­ten Polen einer geson­der­ten Bat­te­rie­samm­lung zuzuführen.

Um Abfall zu ver­mei­den und die Res­sour­cen zu scho­nen, soll­te man E‑Zigaretten mög­lichst lan­ge ver­wen­den und von der Ein­weg E‑Zigarette auf mehr­fach ver­wend­ba­re Alter­na­ti­ven wechseln.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter https://​www​.abfall​rat​ge​ber​.bay​ern​.de/​h​a​u​s​h​a​l​t​e​/​a​b​f​a​l​l​e​n​t​s​o​r​g​u​ng/ oder im Erklär­vi­deo des StMUV Bay­ern Wie ent­sor­ge ich Lithi­um-Bat­te­rien und ‑Akkus rich­tig? – You­Tube.

Für wei­te­re Fra­gen steht Ihnen das Team der Abfall­wirt­schaft ger­ne zur Ver­fü­gung. Zu errei­chen ist das Team