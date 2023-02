Die Stadt­bü­che­rei Forch­heim hat viel zu fei­ern! Seit 80 Jah­ren gibt es eine städ­ti­sche Büche­rei in Forch­heim und bereits seit zehn Jah­ren befin­det sich die­se im Neu­bau in der Spi­tal­stra­ße 3. Das Fest­jahr steht unter dem Mot­to „Stadt­bü­che­rei Forch­heim – Ein Ort für ALLE“.

Zum Jubi­lä­ums­auf­takt heißt es am Sams­tag, 25.02.2023 von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr „Her­ein­spa­ziert – Fei­ern Sie mit uns“. Zusätz­lich zur nor­ma­len Aus­lei­he gibt es Snacks, Kuchen und Geträn­ke für Alle, Vor­le­se­spaß für Kin­der, eine DIY-Bastel­sta­ti­on und eini­ge Über­ra­schun­gen für Jung und Alt. Die Saat­gut­bi­blio­thek ist wie­der auf­ge­füllt und bereit für die näch­ste Gar­ten­sai­son. Anders als sonst sind leb­haf­te Gesprä­che durch­aus erwünscht – es darf also laut werden!

Eini­ge wei­te­re Ver­an­stal­tung­s­high­lights anläss­lich des Dop­pel-Jubi­lä­ums sind bereits fest­ge­legt: Am 23.06.2023 gibt es eine Open-Air-Lesung zum The­ma „Kri­mi­nel­les Fran­ken“ mit Tom­mie Goerz im Kul­tur­Som­mer­Quar­tier und einen Tag spä­ter am glei­chen Ort zum zwei­ten Mal das Büche­rei­fest mit gro­ßem Bücher-Floh­markt und unter ande­rem einer Kin­der­le­sung aus „School of Talents“.

Genau zehn Jah­re nach Eröff­nung der „StaBü“ am 05.08.2023 wird Caro­li­ne Wahl ihren star­ken Debüt­ro­man „22 Bah­nen“ vor­stel­len. Der offi­zi­el­le Fest­akt schließ­lich wird am 14.10.2023 mit einer LateNight­Li­bra­ry gefei­ert, an der es von 10.00 – 22.00 Uhr wie­der rund gehen wird in der Stadtbücherei.

Noch vie­le ande­re Ver­an­stal­tun­gen sind bereits geplant. Die Hin­wei­se dazu fin­det man jeder­zeit auf der Home­page unter https://​stadt​bue​che​rei​.forch​heim​.de