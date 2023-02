Pfing­sten ist es genau 230 Jah­re her, dass die Ber­li­ner Stu­den­ten Wacken­ro­der und Tieck durchs Wie­sent­tal rit­ten und die Gegend um die Burg­rui­ne Nei­deck „roman­tisch“ fan­den. Ihr neu­er Blick auf das bäu­er­li­che Land schlug sich 1807 auch in der Land­schafts­be­zeich­nung „Frän­ki­sche Schweiz“ nie­der, die vie­len als „Para­dies“ (Jean Paul) oder erhol­sa­mer „Gar­ten“ (Antho­ny Quinn) gilt. „111 Orte in der Frän­ki­schen Schweiz, die man gese­hen haben muss“ heißt denn auch der Best­sel­ler, den Michae­la Moritz zusam­men mit Diet­mar Bruck­ner ver­fasst hat. Die Nürn­ber­ger Autorin und Phi­lo­so­phie-Dozen­tin, die im Grä­fen­ber­ger Orts­teil Höf­les seit 2021 das „Semi­nar­haus am Wald­rand“ betreibt, stellt ihre bereits in zwei­ter Auf­la­ge erschie­ne­ne Lie­bes­er­klä­rung im Grä­fen­ber­ger Poe­ten-Eckela vor:

SONN­TAG, 26. FEBRU­AR 2023, 16 UHR

Fried­manns Bräu-Stüberl, Bay­reu­ther Str. 14

- Ein­tritt frei -