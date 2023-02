Ehren­mit­glied Otto Zenk geehrt

Am dies­jäh­ri­gen Feu­er­wehr­jahr­tag der FFW Hau­sen wur­de Ehren­mit­glied Otto Zenk für 60-jäh­ri­ge Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit in der Feu­er­wehr aus­ge­zeich­net. Ehren­kom­man­dant Sieg­fried Igl­haut wur­de für 50 Jah­re akti­ve Dienst­zeit geehrt. Wei­te­re Ehrun­gen wur­den u.a. an Her­bert und Fer­di­nand Keme­th ausgesprochen.

Auch in die­sem Jahr lud die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hau­sen wie­der ihre Mit­glie­der, die Ver­tre­ter der Kreis­brand­füh­rung und die Ver­tre­ter der Gemein­de- und Kom­mu­nal­po­li­tik zu ihrem Feu­er­wehr­jahr­tag ein.

Nach einem gemein­sa­men Got­tes­dient mit anschlie­ßen­dem Marsch zum Feu­er­wehr­haus eröff­ne­te der 1.Vorsitzende Mar­co Wei­chert die Ver­samm­lung, um danach lang­jäh­ri­ge und ver­dien­te Feu­er­wehr­ka­me­ra­den ehren zu können.

So wur­de Ehren­mit­glied Otto Zenk für 60-jäh­ri­ge Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit in der Feu­er­wehr Hau­sen aus­ge­zeich­net. Mar­co Wei­chert erwähn­te in sei­ner Lau­da­tio lobend das jah­re­lan­ge Enga­ge­ment von Otto Zenk sowohl in der akti­ven Mann­schaft als auch spä­ter im Feu­er­wehr­ver­ein. So war Otto Zenk über 30 Jah­re lang akti­ver Feu­er­wehr­mann und arbei­te­te ca. 35 Jah­re im Ver­eins­aus­schuss der FFW Hau­sen mit.

Wei­te­re Ehrun­gen erhiel­ten Kom­man­dant Fer­di­nand Keme­th und Kas­sier Her­bert Keme­th für 25- jäh­ri­ge und 40-jäh­ri­ge Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit in der Feu­er­wehr Hau­sen. Bei­de arbei­ten laut Wei­chert bereits seit vie­len Jah­ren tat­kräf­tig in der Feu­er­wehr mit und üben ihre Ämter mit viel Enga­ge­ment und Lei­den­schaft aus.

Hel­mut Voll­mann und Micha­el Ismai­er wur­den zudem bei den durch­ge­führ­ten Neu­wah­len in ihren Ämtern als Kas­sen­prü­fer bestätigt.

Eine beson­de­re Aus­zeich­nung erhielt Ehren­kom­man­dant Sieg­fried Igl­haut. Die­ser wur­de von den aktu­el­len Kom­man­dan­ten Fer­di­nand Keme­th und Jörg Dun­kel für 50 Jah­re akti­ven Feu­er­wehr­dienst geehrt.

Zum Ende hin dank­te 1.Bürgermeister Bernd Rup­pert (CSU) allen akti­ven Feu­er­wehr­män­nern- und Frau­en für ihren Ein­satz. Die Feu­er­wehr ist laut Rup­pert ein wich­ti­ger Bestand­teil in der Gemein­de Hau­sen. Eben­falls bekräf­tig­te Rup­pert den guten Aus­tausch zwi­schen der Wehr­füh­rung und der Gemein­de Hausen.

Kreis­brand­in­spek­tor Diet­mar Wil­lert lob­te in sei­nen Gruß­wor­ten den guten Zusam­men­halt und die Brauch­tums­pfle­ge der Feu­er­wehr Hausen.

Wei­te­re Ehrun­gen: 25 Jah­re Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit: Adolf Wacht­veitl, Anna Schä­fer, Ste­fan Hänsch, Jür­gen Liebl, Tho­mas Lim­mer, Dani­el Sin­ger, Mat­thi­as Bouecke; 40 Jah­re Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit: Harald Redel, Nor­bert Hall­mann; 60 Jah­re Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit: Hel­mut Blum, Her­bert Dipp­a­cher, Wil­fried Döt­zer, Fer­di­nand Dürr­beck, Albert Heil­mann, Rein­hold Kraus, Erhard Kup­fer, Alfons Mül­ler, Rai­mund Pfi­ster, Hans Stark, Otto Stark, Hel­mut Wagner