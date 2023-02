Am Sams­tag, den 11. Febru­ar 2023, um 19.00 Uhr fin­det für alle Inter­es­sier­ten ein Vor­trag zum The­ma NATUR­GAR­TEN FÜR EIN­STEI­GER im Restau­rant „Nick und Michels“ im Schwimm­ver­ein, Burg­hof 50, 96049 Bam­berg statt. Die Teil­nah­me ist Kosten­los. Anmel­dung bei Tho­mas Vit vom Natur­gar­ten e.V. per Mail regiogruppe-​zentralfranken@​naturgarten.​org bzw. per Whats­App unter +491793241836