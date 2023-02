In einer infor­ma­ti­ven und leb­haf­ten Orts­haupt­ver­samm­lung haben die Mit­glie­der des CSU-Orts­ver­ban­des Ste­gau­rach am 06. Febru­ar in der Braue­rei­gast­stät­te Mer­klein in Müh­len­dorf durch Neu­wahl ihre Vor­stand­schaft bestätigt.

Dem Vor­trag von Frau Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml über aktu­el­le Beschlüs­se der Regie­rung und The­men zur Land­tags­wahl folg­ten eine Rei­he von Fra­gen und Anre­gun­gen der anwe­sen­den Mit­glie­der zu aktu­el­len poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Hand­lungs­fel­der wie dem Län­der­fi­nanz­aus­gleich und dem 49.-Euro-Ticket. Aber auch loka­le Pro­ble­me und Pro­jek­te wie die Ertüch­ti­gung der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr, die Rea­li­sier­bar­keit der Ganz­tags­be­treu­ung in der Grund­schu­le oder die Schlie­ßung der Ein­rich­tung der Lebens­hil­fe in Ste­gau­rach beweg­ten die Anwe­sen­den zum teil­wei­sen Ver­bleib bis weit nach 22:00 Uhr.