Vom Pfer­de­wa­gen zum Harvester

Moder­ne Tech­nik hat auch in der Forst­wirt­schaft längst Ein­zug gehal­ten und hilft, schnel­ler auf die Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels zu reagie­ren. Bestes Bei­spiel ist die Bor­ken­kä­fer­pla­ge im Fran­ken­wald, begün­stigt durch die Trocken­heit. Für die Wald­be­sit­ze­rinnen und Wald­be­sit­zer bedeu­tet das: Die befal­le­nen Bäu­me müs­sen so schnell wie mög­lich aus dem Wald gebracht wer­den, um einer wei­te­ren Aus­brei­tung ent­gegen­zu­wir­ken. Mit tra­di­tio­nel­len Metho­den ist dies kaum zu schaffen.



Holz­ern­te war frü­her eine plan­ba­re Sai­son­ar­beit

Noch bis Anfang der 90er Jah­re konn­te die Holz­ern­te qua­si nach Plan erfol­gen, in der saftfrei­en Zeit im Win­ter. Es gab zuver­läs­sig zwei Frost­pe­ri­oden, in denen das Holz pro­blemlos aus dem Wald gebracht wer­den konn­te: eine kur­ze im Novem­ber und eine län­ge­re ab Drei­kö­nig bis März oder sogar April. Der Holz­ein­schlag begann schon Wochen vor­her. Die Zeit bis zum Ein­set­zen der Frö­ste nutz­te der Holz­rücker, um die gefäll­ten und auf­ge­ar­bei­teten Bäu­me an die Rücke­gas­se zu zie­hen. Dies erfolg­te ent­we­der durch das Pferd, was sehr boden­scho­nend war, da kei­ne Fahr­spu­ren ent­stan­den. Oder der Rück­er setz­te einen leich­ten Schlep­per mit Seil­win­de ein, mit der der gefäll­te Baum zur Rücke­gas­se gezo­gen wur­de. Es wur­den frü­her aus­schließ­lich nor­ma­le land­wirt­schaftliche Trak­to­ren mit den übli­chen schma­len Rei­fen ein­ge­setzt. Bern­hard Küh­nel, För­ster i.R. am Amt für Ernäh­rung, Landwirt­schaft und For­sten (AELF) Coburg-Kulm­bach: „Die Holz­ern­te war eine Sai­son­ar­beit und für Bau­ern eine wich­ti­ge Ein­nah­me­quel­le.“

Stell­te sich schließ­lich eine sta­bi­le Frost­la­ge mit oft zwei­stel­li­gen Minus­gra­den ein, wur­den die bereit­lie­gen­den Holz­hau­fen binnen kur­zer Zeit ohne Schä­den über die bein­hart gefrorene Rücke­gas­se an die Lkw-fahr­ba­ren Wald­we­ge trans­por­tiert.