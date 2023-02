Der Haus­halts­aus­schuss des Baye­ri­schen Land­tags hat sein OK gege­ben: Die Bau­maß­nah­men für die JVA Markt­red­witz kön­nen noch in die­sem Jahr begin­nen. „Mit dem erneu­ten Beschluss des Aus­schus­ses ist gewähr­lei­stet, dass die Finan­zie­rung des Bau­vor­ha­bens gesi­chert ist und es in die­sem Jahr end­lich los­ge­hen kann,“ teilt der hei­mi­sche Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mar­tin Schöf­fel mit. „Die ersten Bau­auf­trä­ge kön­nen nun ver­ge­ben werden“.

Die in Markt­red­witz geplan­te Justiz­voll­zugs­an­stalt soll 364 Haft­plät­ze umfas­sen. 120 der Plät­ze sind spe­zi­ell für weib­li­che Gefan­ge­ne vor­ge­se­hen. Hier wird es auch eine Mut­ter-Kind-Abtei­lung geben. Auch 24 Haft­plät­ze mit ger­ia­tri­scher Abtei­lung sind geplant. „Mit den ins­ge­samt 120 Haft­plät­zen für weib­li­che Gefan­ge­ne wird der ent­spre­chen­de Haft­platz­be­darf für den nord­baye­ri­schen Raum abge­deckt. Die erste ger­ia­tri­sche Abtei­lung in einer baye­ri­schen JVA trägt der demo­gra­phi­schen Ent­wick­lung Rech­nung,“ so Mar­tin Schöf­fel. „Wir bekom­men in Markt­red­witz damit nicht nur irgend­ei­ne JVA, son­dern eine ganz beson­de­re Ein­rich­tung mit Spezialabteilungen.“

Im ersten Bau­ab­schnitt wer­den die öffent­li­che Ver­kehrs­er­schlie­ßung, die Con­tai­ner­an­la­gen für die Bau­stel­le, die not­wen­di­ge Gelän­de­mo­del­lie­rung sowie Erd- und Inge­nieurs­ar­bei­ten für Was­ser­ver- und ent­sor­gung, Umweh­rungs­mau­ern und wei­te­re Arbei­ten realisiert.

„Wie in der Hei­mat­stra­te­gie 2015 ver­spro­chen wer­den Behör­den in den länd­li­chen Raum ver­la­gert. In die­sem Fall eine Justiz­voll­zugs­an­stalt der neue­sten Gene­ra­ti­on. Das bringt Arbeits­plät­ze in die Regi­on. Ein gutes Zei­chen!“, so Mar­tin Schöf­fel. „Ich freue mich sehr, dass die Stadt Markt­red­witz mit Oli­ver Weigel an der Spit­ze so ent­schlos­sen hin­ter dem Pro­jekt steht. Gemein­sam kön­nen wir für unse­re Regi­on viel errei­chen,“ betont Schöffel.

Ober­bür­ger­mei­ster Oli­ver Weigel ergänzt: „Der Haus­halts­aus­schuss hat den Pla­nun­gen zuge­stimmt und ich dan­ke ins­be­son­de­re unse­rem Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Mar­tin Schöf­fel, der sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren mit Nach­druck und gro­ßem Enga­ge­ment für das Pro­jekt ein­ge­setzt hat. Wir freu­en uns auf den bal­di­gen Spa­ten­stich. Die rund 200 Arbeits­plät­ze, die ent­ste­hen wer­den, lei­sten einen wich­ti­gen Bei­trag zur wei­te­ren posi­ti­ven Ent­wick­lung unse­rer Stadt und der gesam­ten Region.“