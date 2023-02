Am 10.02.2023, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Dr.-von-Schmitt-Straße in Bam­berg zu einer Kör­per­ver­let­zung zum Nach­teil eines Hun­de­hal­ters. Die­ser über­quer­te zuvor mit sei­nem Hund die Dr.-von-Schmitt-Straße. Anschlie­ßend kam es zu einem anfangs ver­ba­len Streit mit einem unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer. Die­ser Streit eska­lier­te, als der Fahr­zeug­füh­rer den Hun­de­hal­ter anschlie­ßend kör­per­lich anging und mehr­fach schlug. Danach ent­fern­te sich der Fahrzeugführer.

Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 zu melden.