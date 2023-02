An der Spit­ze der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH soll in Zukunft ein allei­ni­ger Geschäfts­füh­rer ste­hen. Dies haben die Mit­glie­der des Auf­sichts­rats und der Zweck­ver­bands­ver­samm­lung des Kran­ken­hau­ses der maxi­ma­len Ver­sor­gungs­stu­fe in ihrer heu­ti­gen Sit­zung beschlos­sen. Gesucht wird eine Krankenhausmanagerin/​ein Kran­ken­haus­ma­na­ger, die/​der idea­ler­wei­se medi­zi­ni­sche Kennt­nis­se mitbringt.

Die Stel­len­aus­schrei­bung erfolgt in den näch­sten Tagen, die Bewer­bungs­frist soll bis in den April hin­ein andau­ern. Nach einer Sich­tung, so sieht es der Zeit­plan vor, soll die Aus­wahl der neu­en Geschäftsführerin/​des neu­en Geschäfts­füh­rers im Mai erfolgen.

Nach vier Jah­ren in unter­schied­li­chen Auf­ga­ben an der Unter­neh­mens­spit­ze ver­lässt der bis­he­ri­ge Kauf­män­ni­sche Geschäfts­füh­rer, Alex­an­der Mohr, die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH zum 31. März 2023 auf eige­nen Wunsch. Neben dem Medi­zi­ni­schen Geschäfts­füh­rer, Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab, soll bis zum Ein­tritt der neu­en Ein­zel-Geschäfts­füh­re­rin/­des neu­en Ein­zel-Geschäfts­füh­rers eine Inte­rims­lö­sung grei­fen. Der Vor­sit­zen­de des Auf­sichts­rats, Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger, und der Vor­sit­zen­de des Kran­ken­haus­zweck­ver­ban­des, Land­rat Flo­ri­an Wie­demann, sind von den Gre­mi­en beauf­tragt, mit Diet­mar Paw­lik Gesprä­che über eine inte­ri­mi­sti­sche Beset­zung der kauf­män­ni­schen Geschäfts­füh­rung zu füh­ren und einen Ver­trag aus­zu­ar­bei­ten. Diet­mar Paw­lik war bis zu sei­nem Ein­tritt in den Ruhe­stand im Sep­tem­ber 2022 als Kauf­män­ni­scher Geschäfts­füh­rer an der Mün­chen Kli­nik tätig. Mehr als sie­ben Jah­re lang gehör­te er der Füh­rungs­spit­ze der Mün­chen Kli­nik an.

Der Auf­sichts­rat der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH hat dar­über hin­aus sein Mit­glied Sieg­fried Hasen­bein mit der Koor­di­na­ti­on des wei­te­ren Per­so­nal­pro­zes­ses betraut. Hasen­bein ist ehe­ma­li­ger Geschäfts­füh­rer der Baye­ri­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft und bringt Erfah­rung bei der Beset­zung von Spit­zen­po­sten in gro­ßen Kran­ken­häu­sern mit.