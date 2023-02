BAM­BERG. Am 3. Sep­tem­ber 2022 stah­len zwei Män­ner hoch­wer­ti­ge Uhren eines Juwe­lier­ge­schäfts in Bam­berg. Nach­dem die Poli­zei einen der Tat­ver­däch­ti­gen rasch gefasst hat­te, folg­te jüngst die Fest­nah­me des zwei­ten Tatverdächtigen.

Am Sams­tag, 3. Sep­tem­ber 2022, bemerk­ten Mit­ar­bei­ter eines Juwe­liers im Bam­ber­ger Stadt­zen­trum das Feh­len meh­re­rer Uhren im Gesamt­wert von über 30.000 Euro aus einer Vitri­ne. Die Aus­wer­tung der Video­auf­zeich­nun­gen führ­te die Kri­mi­nal­be­am­ten rasch zu einem 23-jäh­ri­gen geor­gi­schen Tat­ver­däch­ti­gen, der am dar­auf­fol­gen­den Diens­tag in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt ein­ge­lie­fert wur­de. Die Poli­zei such­te zwi­schen­zeit­lich per Haft­be­fehl nach sei­nem flüch­ti­gen Komplizen.

Am Mon­tag, 30. Janu­ar 2023, geriet der Gesuch­te am Flug­ha­fen Buda­pest in das Visier unga­ri­scher Poli­zi­sten. Sie nah­men den 39-Jäh­ri­gen fest. Die unga­ri­schen Behör­den lie­fer­ten den Mann am Mitt­woch, 8. Febru­ar 2023, nach Deutsch­land aus.

Beam­te der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg führ­ten den Tat­ver­däch­ti­gen am Don­ners­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor. Die­ser bestä­tig­te den vor­lie­gen­den Haft­be­fehl. Seit­dem befin­det sich der 39-jäh­ri­ge Mann aus Geor­gi­en in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt und muss sich wegen des Ver­dachts des Dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.