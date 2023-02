Wooz­le Gooz­le kommt nach Bamberg

Wann? Am 17. Febru­ar 2023 in Bamberg

Wo? In der Kon­zert- und Kongresshalle

Beginn: 16 Uhr.

End­lich live – Wooz­le Gooz­le kommt mit einem wasch­ech­ten Woo­zi­cal auf gro­ße Tour­nee durch Deutsch­lands Stadt­hal­len und Thea­ter! Der belieb­te Kin­der-TV-Held nimmt uns mit auf eine span­nen­de, lehr­rei­che und dabei stets lusti­ge Rei­se durch die Zeit. Kurz vor dem Fina­le des gro­ßen Kin­de­rer­fin­der­wett­be­werbs lernt Wooz­le das Mäd­chen Leo­nie ken­nen. Sie ist furcht­bar trau­rig, denn ihre Erfin­dung wur­de gera­de zer­stört. Zu ger­ne wür­de sie nur fünf Minu­ten in die Ver­gan­gen­heit rei­sen kön­nen, um alles wie­der in Ord­nung zu bringen.

Glück­li­cher­wei­se hat Wooz­le gera­de die „Raum-Zeit­ma­schi­ne 3001“ gebaut. Aller­dings funk­tio­niert die – typisch Wooz­le eben – nicht ganz so wie geplant. Ver­se­hent­lich rei­sen die bei­den viel, viel wei­ter zurück in der Zeit. Und los geht die ver­rück­te Rei­se durch ver­schie­de­ne Epo­chen unse­rer Zeit­ge­schich­te. Schaf­fen es Wooz­le und Leo­nie wie­der zurück in die Gegen­wart? Und ret­ten die bei­den am Ende Leo­nies Erfin­dung? In die­ser auf­re­gen­den Mischung aus Schau­spiel, Tanz und Musik gibt es natür­lich viel zu erle­ben, zu ler­nen und zu lachen. Wie schon die Erfolgs­for­ma­te “Der klei­ne Dra­che Kokos­nuss – Das Musi­cal” und “Jan und Hen­ry – Die gro­ße Büh­nen­show” stammt auch “Wooz­le Gooz­le – Das Woo­zi­cal” von den Thea­ter Lich­ter­meer-Haus­au­to­ren und ‑Kom­po­ni­sten Jan Rader­ma­cher und

Timo Riegelsberger.

Und so erwar­tet die Zuschau­er wie­der ein lustig-span­nen­des Aben­teu­er mit vie­len wit­zi­gen Figu­ren, einer ver­spiel­ten Insze­nie­rung und einem aus­ge­fuch­sten Büh­nen­bild. Und wie sich das für ein ech­tes Woo­zi­cal gehört, gibt es auch eine Men­ge tol­ler Songs, die Wooz­le und sei­ne Weg­ge­fähr­ten zum Besten geben.

Fak­ten zu Wooz­le Goozle:

„Wooz­le Gooz­le“ ist ein deut­sches Wis­sens­ma­ga­zin für Kin­der, das seit 2013 auf Super RTL im Pro­gramm­block Tog­go aus­ge­strahlt wird. Mode­riert wird die Fern­seh-Serie von Simón Albers und einer blau­en Klapp­maul­pup­pe namens Wooz­le. Pup­pen­spie­ler Mar­tin Reinl wur­de 2015 für sei­ne Rol­le als Wooz­le mit dem Kin­der­me­di­en-Preis „Der wei­ße Ele­fant“ und 2016 mit „Der gol­de­ne Spatz“ aus­ge­zeich­net. Das Thea­ter Lich­ter­meer fühlt sich geehrt, den aus Tog­go bekann­ten, blau­en Hel­den nun exklu­siv auf die Büh­ne brin­gen zu dürfen.

Eine Thea­ter Lich­ter­meer Pro­duk­ti­on 2022, Thea­ter Lich­ter­meer UG (haf­tungs­be­schränkt)

Über das Thea­ter Lichtermeer:

Das Thea­ter Lich­ter­meer wur­de 2013 von And­re Haj­da und Timo Rie­gels­ber­ger in Itze­hoe gegrün­det und erschafft seit­her Musi­cal­er­leb­nis­se für die gan­ze Familie.

Bis­her wur­den fol­gen­de Stücke pro­du­ziert und ins­ge­samt weit über ein­tau­send Mal auf­ge­führt: Peter Pan (2013), Das Dschun­gel­buch (2015), Robin Hood (2017), Jim Knopf (2018), Jan und Hen­ry (2018), Der klei­ne Dra­che Kokos­nuss (2019), Wooz­le Gooz­le (2022)

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Thea­ter Lich­ter­meer unter www​.thea​ter​-lich​ter​meer​.de

