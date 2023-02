Die The­men der Sendung:

The­ra­peut gesucht: Wenn die See­le Hil­fe braucht (Haß­furt, Bamberg/​Unterfranken)

Ver­schie­de­ne Stu­di­en bele­gen, dass seit der Pan­de­mie psy­chi­sche Erkran­kun­gen wie Angst­stö­run­gen oder Depres­sio­nen deut­lich zuge­nom­men haben. Doch wer psy­chi­sche Pro­ble­me hat, muss laut einer Umfra­ge der Deut­schen Psy­cho­the­ra­peu­ten­ver­ei­ni­gung im Schnitt knapp fünf Mona­te auf einen The­ra­pie­platz war­ten – in eini­gen Regio­nen sogar deut­lich län­ger. Für die Betrof­fe­nen hat das ern­ste Aus­wir­kun­gen, denn ihre Krank­heit kann sich wäh­rend­des­sen ver­schlim­mern oder sogar chro­nisch werden.

Hand­ar­beit mit Tra­di­ti­on: Web­wa­ren aus Ober­fran­ken (Hof/​Oberfranken)

Ober­fran­ken galt lan­ge Zeit als Tex­til­hoch­burg in Deutsch­land. Doch in den spä­ten 1980er Jah­ren begann der Nie­der­gang vie­ler Tex­til­un­ter­neh­men. Die Kon­kur­renz in Fern­ost pro­du­zier­te bil­li­ger als die hei­mi­schen Betrie­be. Und trotz­dem gibt es heu­te noch immer klei­ne­re Tex­til­fir­men in Ober­fran­ken, die eine Nische gefun­den haben, in der sie erfolg­reich wirt­schaf­ten kön­nen. So wie „Eagle Pro­ducts“ in Hof, eine Manu­fak­tur, die in die­sem Jahr 130-jäh­ri­ges Bestehen fei­ert. Sie fer­tigt luxu­riö­se Decken für den Heim­be­reich, aber auch Schals und Müt­zen – alles aus hoch­wer­ti­gen Naturmaterialien.

Lei­den­schaft für edle Stof­fe: der Tex­til-Rekon­struk­teur (Thur­n­au, Bay­reuth, Marktleugast/​Oberfranken)

Edle Stof­fe sind sei­ne gro­ße Lei­den­schaft, sagt Vol­ker Illig­mann. Der staat­lich geprüf­te Tex­til­be­triebs­wirt war schon immer fas­zi­niert von histo­ri­schen Kost­bar­kei­ten wie Wand­be­span­nun­gen, Bor­ten und Qua­sten aus ver­gan­ge­nen Jahr­hun­der­ten. Frü­her konn­te man in herr­schaft­li­chen Häu­sern den Reich­tum an der tex­ti­len Raum­aus­stat­tung erken­nen. Vie­le der Stof­fe sind heu­te nur noch frag­men­ta­risch erhal­ten und nicht mehr zu ret­ten. Damit sie nicht in Ver­ges­sen­heit gera­ten, müs­sen sie müh­sam rekon­stru­iert wer­den. Das hat Vol­ker Illig­mann zu sei­nem Beruf gemacht: In ganz Euro­pa ist er unter­wegs und lässt die Stof­fe zum Teil an alten Hand­web­stüh­len fer­ti­gen. Dann schmücken sie König­häu­ser, Bur­gen, Muse­en, aber auch manch exklu­si­ven Privathaushalt.

Fas­zi­na­ti­on Feder­kleid: Vogel­zucht in Fran­ken (Alt­dorf, Roth-Eckers­müh­len/­Mit­tel­fran­ken)

Michi Han­ke aus Roth-Eckers­müh­len hat ein unge­wöhn­li­ches Hob­by: Er züch­tet Locken­tau­ben und das ziem­lich erfolg­reich. Wie der Name schon sagt, steht bei die­sem Tier die in sich gedreh­te Feder im Vor­der­grund. Sie ist vier- bis fünf­mal so lang wie eine nor­ma­le Tau­ben­fe­der. Und für die Locken­pracht braucht es ordent­lich Kraft­fut­ter. Seit er zehn Jah­re alt ist, beschäf­tigt sich Michi Han­ke mit die­sen beson­de­ren Tieren.

Die Nar­ren sind los: Höhe­punk­te der Fast­nacht in Fran­ken (Veitshöchheim/​Unterfranken)

Die „Fast­nacht in Fran­ken“ ist Jahr für Jahr der Höhe­punkt der fünf­ten Jah­res­zeit im BR Fern­se­hen. Für sie pil­gert Bay­erns Pro­mi­nenz nach Veits­höch­heim und lässt sich dort den Nar­ren­spie­gel vor­hal­ten. Die High­lights der Kult­sen­dung gibt’s in der „Fran­ken­schau“.

