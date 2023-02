In den letz­ten Tagen haben die Stadt­wer­ke Forch­heim wie­der ver­mehrt Anru­fe besorg­ter Kun­din­nen und Kun­den erhalten.

An der Haus­tür oder am Tele­fon drän­gen ver­meint­li­che Mit­ar­bei­ten­de oder soge­nann­te unab­hän­gi­ge Ener­gie­ma­na­ger auf den Abschluss eines Ener­gie­ver­tra­ges. Dabei wird vor­ge­täuscht, man arbei­te mit den Stadt­wer­ken Forch­heim zusam­men. Das ist schlicht­weg gelogen.

„In den letz­ten Tagen haben selbst uns soge­nann­te Ener­gie­ma­na­ger kon­tak­tiert, die von uns Kun­den­da­ten in Erfah­rung brin­gen woll­ten. Dies ist eine neue Stu­fe der Drei­stig­keit. Wir kön­nen alle Bür­ger nur aus­drück­lich dar­auf hin­wei­sen, kei­ne Daten an der Haus­tür oder am Tele­fon preis­zu­ge­ben. Wir emp­feh­len nach dem Namen zu fra­gen, sich eine Visi­ten­kar­te geben zu las­sen oder sich die Tele­fon­num­mer zu notie­ren. Neh­men Sie danach mit uns Kon­takt auf, damit wir dem Hin­weis nach­ge­hen kön­nen“, erläu­tert Nico­le Dut­sch­mann, Pres­se­spre­che­rin der Stadt­wer­ke Forchheim.

Schon die Anga­be einer Zäh­ler­num­mer reicht für einen Wech­sel des Ener­gie­ver­sor­gers. Wich­tig: Strom- und Gas­ver­trä­ge, die online, tele­fo­nisch oder an der Haus­tür abge­schlos­sen wur­den, kön­nen inner­halb von 14 Tagen wider­ru­fen wer­den. Dann wird der Ver­trag unwirk­sam. Die 14 Tage begin­nen erst mit der Beleh­rung über das Wider­rufs­recht, z.B. mit dem Begrü­ßungs­schrei­ben. Wer also erst nach drei Wochen eine Ver­trags­be­stä­ti­gung erhält, kann immer noch von sei­nem 14-tägi­gen Wider­rufs­recht Gebrauch machen. Fehlt die Wider­rufs­be­leh­rung ganz, haben die betrof­fe­nen Per­so­nen ab Ver­trags­ab­schluss ein Jahr und 14 Tage Zeit, den Ver­trag zu wider­ru­fen (§ 356 Abs. 3 S.2 BGB). Die Ver­brau­cher­zen­tra­len haben auf ihren Inter­net­sei­ten Muster­brie­fe. Zusätz­lich soll­ten die betrof­fe­nen Kun­den auch mit den Stadt­wer­ken Forch­heim Kon­takt auf­neh­men, die beim Wider­ruf gern unterstützen.

Bei Unklar­hei­ten steht das Ser­vice­team der Stadt­wer­ke tele­fo­nisch unter 09191 613 240 oder per E‑Mail unter kundenservice@​stadtwerke-​forchheim.​de zur Verfügung.