Schritt für Schritt Ent­span­nung ler­nen, Stress redu­zie­ren und das Immun­sy­stem akti­vie­ren: dazu gibt das Semi­nar „Stress­be­wäl­ti­gung durch Acht­sam­keit“ prak­ti­sche Anlei­tun­gen. Es fin­det ab Diens­tag, 14. März an acht Semi­nara­ben­den, jeweils Diens­tag von 18.30 – 21.00 Uhr sowie am Sams­tag, 13. Mai 2023, 9.00 – 15.00 Uhr, in der Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg, Loben­hof­fer­stra­ße 10 (Kurs L07), statt. Das Kurs­kon­zept „Stress­be­wäl­ti­gung durch Acht­sam­keit“ wur­de durch die Zen­tra­le Prüf­stel­le für Prä­ven­ti­on der gesetz­li­chen Kran­ken­kas­sen zer­ti­fi­ziert. Ein Zuschuss zur Kurs­ge­bühr kann bei der jewei­li­gen Kran­ken­kas­se bean­tragt wer­den. Kurs­lei­te­rin Chri­sti­na Kraatz, Dipl.-Pädagogin, Aus­bil­dung in kli­en­ten­zen­trier­ter Psy­cho­the­ra­pie und MBSR-Leh­re­rin ver­mit­telt den Teil­neh­mern und Teil­neh­me­rin­nen Metho­den der Stress­be­wäl­ti­gung durch Acht­sam­keit nach Kabat-Zinn. Dazu gehö­ren u. a. Tra­di­tio­nel­le Prak­ti­ken der Lebens­ge­stal­tung (Medi­ta­ti­on, Yoga), prak­ti­sche, acht­sam­keits­ba­sier­te Übun­gen in der Grup­pe, die zu Hau­se mit CDs indi­vi­du­ell trai­niert wer­den, ent­span­nen­de, aber kon­zen­trier­te Kör­per­wahr­neh­mung (Body-Scan). Teil­neh­men kön­nen alle, die inter­es­siert sind. Vor­aus­set­zung ist ein Vor­ge­spräch (Ein­zel­ge­spräch), das mit der Hos­piz-Aka­de­mie ver­ein­bart wird.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen und Anmel­de­mög­lich­keit zu allen Ver­an­stal­tun­gen unter www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de oder tele­fo­nisch unter 0951 9550722.