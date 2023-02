Beson­de­res Enga­ge­ment: Vier Grund­schu­len erhal­ten 1.000 Euro für Sport- und Spielgeräte

Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Unter­richt und Kul­tus hat kürz­lich Grund­schu­len in Schwa­ben und Mit­tel­fran­ken – dar­un­ter meh­re­re Erlan­ger – für ihr beson­de­res Enga­ge­ment in den Berei­chen Sport, Bewe­gung und gesun­de Ernäh­rung mit einer Geld­spen­de aus­ge­zeich­net. Jeweils 1.000 Euro für Sport- und Spiel­ge­rä­te sowie Res­sour­cen zur Ein­füh­rung einer drit­ten Sport­stun­de (in der ersten Jahr­gangs­stu­fe) haben die Grund­schu­le Dechs­endorf, die Pesta­loz­zi-Grund­schu­le, die Max-und-Justi­ne-Els­ner Schu­le sowie die Grund­schu­le in Büchen­bach erhalten.

Die aus­ge­zeich­ne­ten Schu­len über­zeug­ten bei­spiels­wei­se durch die kon­se­quen­te Umset­zung von Bewe­gungs- und Gesund­heits­pro­gram­men, die regel­mä­ßi­ge Durch­füh­rung von Schwimm­un­ter­richt, ein gro­ßes Spek­trum an Sport­mög­lich­kei­ten, die Teil­nah­me an Schul­sport­wett­be­wer­ben, Pro­jek­te mit exter­nen Part­nern oder die geziel­te Aus­rich­tung des Ganz­tags­an­ge­bots. Im Bereich gesun­de Ernäh­rung punk­ten die erfolg­rei­chen Bewer­ber unter ande­rem durch die Zusam­men­ar­beit mit der Ver­net­zungs­stel­le Schul­ver­pfle­gung, ein regel­mä­ßi­ges Ange­bot eines gesun­den Pau­sen­brots bzw. Früh­stücks oder die Teil­nah­me an Pro­gram­men und Work­shops zur Schulverpflegung.

Hein­rich-Lades-Hal­le: Ab sofort bar­rie­re­frei­er Bühnenzugang

Mit ins­ge­samt rund 4.000 Qua­drat­me­tern Flä­che ist die Hein­rich-Lades-Hal­le eine der bedeu­tend­sten Kon­gress­zen­tren Nord­bay­erns. Dies nicht zuletzt auf­grund der umfas­sen­den Sanie­rungs­ar­bei­ten, durch wel­che die Erlan­ger Stadt­hal­le in den letz­ten Jah­ren ins­be­son­de­re in den Berei­chen Brand­schutz und Haus­tech­nik auf den neu­sten Stand gebracht wurde.

„Im Rah­men der Gene­ral­sa­nie­rung wur­de aber auch das The­ma Bar­rie­re­frei­heit geprüft und ange­gan­gen“, so der zustän­di­ge Pla­nungs- und Bau­re­fe­rent Josef Weber. Zur Errei­chung des städ­ti­schen Ziels, öffent­li­che Gebäu­de mög­lichst bar­rie­re­arm aus­zu­ge­stal­ten, wur­de die Kon­gress­hal­le Anfang des Jah­res auch mit einem mobi­len Hub­lift aus­ge­stat­tet. Er ermög­licht den bar­rie­re­frei­en Zugang zu den Büh­nen im Gro­ßen und Klei­nen Saal. Der Hub­lift hat eine maxi­ma­le Hub­hö­he von einem Meter und eine maxi­ma­le Trag­kraft von 225 kg. Mit­hil­fe des Hub­lif­tes, der von einer loka­len Fir­ma bezo­gen wur­de, kön­nen die Höhen­dif­fe­ren­zen zu den Büh­nen im Gro­ßen und Klei­nen Saal nun ohne Schwie­rig­kei­ten über­wun­den werden.

Auch Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth lag eine sol­che Anschaf­fung schon lan­ge am Her­zen: „Für eine Kon­gress­hal­le ist ein bar­rie­re­frei­er Büh­nen­zu­gang uner­läss­lich. Hier reicht es nicht aus, nur den Zugang zum Gebäu­de und zu den Sälen behin­der­ten­ge­recht auszugestalten.“

Bei der Hein­rich-Lades-Hal­le han­delt es sich um ein städ­ti­sches Gebäu­de, das an einen pri­va­ten Unter­neh­mer ver­pach­tet ist.

Gene­ra­to­ren aus Erlan­gen tun ihren Dienst

Um die Jah­res­wen­de schick­te Erlan­gen im Rah­men der Soli­dar­part­ner­schaft fünf Gene­ra­to­ren zur Strom­erzeu­gung ins ukrai­ni­sche Bro­wa­ry. Mitt­ler­wei­le tun die Gerä­te, bereit­ge­stellt im Rah­men eines huma­ni­tä­ren Pro­jekts der Gesell­schaft Tech­ni­sche Zusam­men­ar­beit, an fünf Ver­sor­gungs­sta­ti­on ihren Dienst. Jede Anla­ge hat eine Lei­stung von 7,5 kVA und einen Wert von etwa 4.000 Euro. Ober­bür­ger­mei­ster Ihor Saposch­ko dank­te sei­nem Erlan­ger Amts­kol­le­gen Flo­ri­an Janik für die Unter­stüt­zung und wies dar­auf hin, dass jede Spen­de aus Erlan­gen durch den Stadt­rat ange­nom­men, geneh­migt und ziel­ge­rich­tet ver­wen­det werde.

Ange­sichts der fort­ge­setz­ten Angrif­fe der rus­si­schen Armee auf die zivi­le Infra­struk­tur der Ukrai­ne bit­tet die Stadt Erlan­gen wei­ter­hin um Spen­den auf das Kon­to der Spar­kas­se Erlan­gen (IBAN DE46 7635 0000 0060 1284 03, Ver­wen­dungs­zweck „Bro­wa­ry“, Emp­fän­ger: Stadt Erlan­gen). Als Nach­weis der Spen­de gegen­über dem Finanz­amt gilt der Kontoauszug.

Infor­ma­tio­nen rund um die Soli­dar­part­ner­schaft gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​b​r​o​w​ary, alles zur Hil­fe für die Ukrai­ne kann auf­ge­ru­fen wer­den unter www​.erlan​gen​.de/​u​k​r​a​ine.

Mit­tel­frän­ki­scher BST trifft sich zur Bezirksversammlung

Die Mit­glie­der des Baye­ri­schen Städ­te­tags (BST) im Regie­rungs­be­zirk Mit­tel­fran­ken kom­men am Mon­tag, 13. Febru­ar, zu ihrer Ver­samm­lung zusam­men. Sie fin­det in Röthen­bach (Kreis Nürn­ber­ger Land) statt. Unter Lei­tung des Bezirks­vor­sit­zen­den, Erlan­gens Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik, geht es um die Unter­brin­gung von Geflüch­te­ten, Aktu­el­les zur Ener­gie­er­zeu­gung und Ener­gie­ver­sor­gung, einem Bericht aus der BST-Geschäfts­stel­le, einem Bericht der Regie­rungs­prä­si­den­tin Ker­stin Engel­hardt-Blum u.a.m.

OB emp­fängt 4. Klasse

Die 4. Klas­se der Her­mann-Hede­nus-Grund­schu­le ist am Diens­tag, 14. Febru­ar, zu Gast im Rat­haus. Nach der Begrü­ßung durch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik erfah­ren die 24 Schü­le­rin­nen und Schü­ler etwas über die Arbeit der Stadtverwaltung.

UVPA tagt am Dienstag

Der Umwelt‑, Ver­kehrs- und Pla­nungs­aus­schuss (UVPA) des Stadt­rats kommt am Diens­tag, 14. Febru­ar, um 16:30 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung im Rat­haus zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen die Prio­ri­tä­ten­li­ste zur Ent­sie­ge­lung städ­ti­scher Plät­ze, der Abschluss des For­schungs­pro­jekts „Stra­ße der Zukunft“, ein Abschluss­be­richt zum För­der­pro­gramm Lastenräder/​Fahrradhänger 2022 und ande­res mehr.

Dia­log mit der Künstlerin

Regi­ne von Chos­sy und Kura­tor Mar­tin Ratz­in­ger füh­ren am Sonn­tag, 12. Febru­ar, um 15:00 Uhr durch die Aus­stel­lung „Inter­ven­ti­on und Spu­ren­su­che“ im Stadt­mu­se­um. Sie geben exklu­si­ve Ein­blicke in die Arbeit der Künst­le­rin und in den Ent­ste­hungs­pro­zess der außer­ge­wöhn­li­chen Skulp­tu­ren und Zeich­nun­gen. Dabei wird so man­ches Geheim­nis gelüf­tet: Zum Bei­spiel, wie es zur Ver­ar­bei­tung von außer­ge­wöhn­li­chen Mate­ria­li­en wie Haa­ren, Uhren, Kaf­fee­satz oder Zahn­pro­the­sen kam. Oder wie ihre soge­nann­ten „Vibra­ti­ons­zeich­nun­gen“ entstehen.

Beson­ders inter­es­sant ist, wie sie so man­chen Per­sön­lich­kei­ten aus der Kunst- und Kul­tur­sze­ne – dar­un­ter Dani­el Spoer­ri, André Hel­ler oder Elfrie­de Jeli­nek – Haar­spen­den für ihr Haar­mu­se­um ent­locken konn­te. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de.

Trau­er­be­flag­gung wegen Erdbebenkatastrophe

Aus Anlass der Erd­be­ben­ka­ta­stro­phe in der tür­kisch-syri­schen Grenz­re­gi­on hat der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent die Trau­er­be­flag­gung aller staat­li­chen Dienst­ge­bäu­de in Bay­ern für Frei­tag, 10. Febru­ar, ange­ord­net. Die Stadt Erlan­gen schließt sich die­ser Rege­lung an.

Brucker Gau­di­wurm macht Sper­run­gen nötig

Nach der Coro­na-Pau­se fin­det am Sonn­tag, 19. Febru­ar, wie­der der gro­ße Faschings­um­zug der Brucker Gaß­hen­ker statt. Dafür, so infor­miert das städ­ti­sche Refe­rat für Pla­nen und Bau­en, sind eine Rei­he von Stra­ßen­sper­run­gen sowie Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen samt Hal­te­ver­bo­ten rund um die Umzugs­strecke nötig.

Ab 14:00 Uhr gehö­ren die Felix-Klein‑, Bunsen‑, Äuße­re Ten­nen­lo­her, Ten­nen­lo­her, Für­ther Stra­ße sowie der Markt­platz Bruck den När­rin­nen und Nar­ren und sind für den Kfz-Ver­kehr kom­plett gesperrt. Die Umlei­tungs­strecken sind ausgeschildert.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.