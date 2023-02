„Wir wol­len Men­schen zusam­men­brin­gen, die Gemein­schaft in einem Stadt- oder Orts­teil stär­ken. Mit den modu­la­ren Food-Bikes könn­ten wir über­all Treff­punk­te schaf­fen. Auch Ver­ei­ne und Initia­ti­ven sol­len die­ses Ange­bot für Ihr Wir­ken nut­zen kön­nen.“ Mat­thi­as Gens­ner, Geschäfts­füh­rer des Ver­eins iSo – Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit und sein Team haben vie­le Ideen – von einer Eis­the­ke zum Bei­spiel in der Bam­ber­ger Gereuth bis zum Brat­wurst­stand etwa in Trun­stadt. Eine E‑Bike-Tour quer durch die Regi­on Bam­berg, heu­te hier, mor­gen dort ein Mini-Stra­ßen­fest orga­ni­sie­ren – alles denkbar.

Mit der Idee vom mobi­len Quar­tier­zen­trum rennt Mat­thi­as Gens­ner bei Bam­bergs Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Mela­nie Huml offe­ne Türen ein. „Den Zusam­men­halt stär­ken, das Mit­ein­an­der nach der Pan­de­mie neu bele­ben, fin­de ich wich­tig. Mit einem Gastro-Bike kann iSo den Bewoh­nern in ihrem Stadt­teil oder Dorf schnell und unkom­pli­ziert einen Treff­punkt bie­ten – ein Pro­jekt mit Vor­bild­cha­rak­ter, das ich ger­ne unter­stützt habe“, so Huml. Die not­wen­di­gen Mit­tel sol­len über die soge­nann­te Frak­ti­ons­in­itia­ti­ve flie­ßen. „Dass ich mei­ne Abge­ord­ne­ten­kol­le­gen vom iSo-Pro­jekt über­zeu­gen konn­te, freut mich sehr. Als CSU-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag wol­len wir 60.000 Euro für das mobi­le Quar­tier­zen­trum zur Ver­fü­gung stel­len“, berich­tet Mela­nie Huml. Mit der Zusa­ge aus Mün­chen ist das Pro­jekt bei­na­he in trocke­nen Tüchern. Den end­gül­ti­gen Beschluss trifft der Baye­ri­sche Land­tag bei sei­nen Haushaltsberatungen.

Ori­gi­nal­ton: