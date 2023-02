Der kana­di­sche Stür­mer ist ein wich­ti­ger Bau­stein für das Wolfs­ru­del der Zukunft

Die Sel­ber Wöl­fe und Mark McN­eill eini­gen sich auf eine Ver­län­ge­rung des bestehen­den Ver­trags um zwei wei­te­re Spiel­zei­ten. Die Fami­lie McN­eill fühlt sich im Fich­tel­ge­bir­ge pudel­wohl, der 29-Jäh­ri­ge über­zeugt auf gan­zer Linie, ist einer der Top-Spie­ler der DEL2, hat noch gro­ße Zie­le mit den Sel­ber Wöl­fen und ist auch mensch­lich ein abso­lu­tes Vor­bild. Die Ver­trags­ver­län­ge­rung ist die logi­sche Konsequenz.

Mark McN­eill hat die Erwar­tun­gen mehr als erfüllt

Mark McN­eill kam zu Beginn der lau­fen­den Sai­son zu den Sel­ber Wöl­fen. Die Erwar­tun­gen in den 188 cm gro­ßen und 97 kg schwe­ren Stür­mer waren hoch. Die Wöl­fe- Geschäfts­füh­rer Tho­mas Man­zei und Jür­gen Gol­ly spra­chen vom „abso­lu­ten Wunsch­kan­di­da­ten“ und von der „für sich selbst spre­chen­den Vita“ Mark McN­eills. Ein NHL- Erst­run­den­draft mit der Erfah­rung von 411 AHL-Spie­len, der zudem schon meh­re­re Jah­re in den höch­sten Ligen Euro­pas gespielt hat­te – das war eine ech­te Knal­ler- Mel­dung, die auch inner­halb und im Umfeld der Liga für gro­ße Auf­merk­sam­keit sorg­te. Dann ver­letz­te sich der Hoff­nungs­trä­ger zu Beginn der Sai­son­vor­be­rei­tung und muss­te anschlie­ßend erst den dadurch ent­stan­de­nen Trai­nings­rück­stand auf­ho­len. Doch auch wenn zu Beginn noch die Scor­er­punk­te fehl­ten, waren sich die Fach­leu­te einig, dass Mark McN­eill tat­säch­lich ein abso­lu­ter Top-Spie­ler in der DEL2 ist. Seit eini­gen Wochen klappt es auch rich­tig gut mit dem Tore­schie­ßen und Mark ist aktu­ell – zusam­men mit zwei wei­te­ren Spie­lern – Top-Tor­jä­ger in der DEL2. Der Kana­di­er ist kör­per­lich robust, zwei­kampf­stark, kann die Schei­be gut behaup­ten und lei­stet auch enorm wich­ti­ge Defen­siv­ar­beit. Somit ist er ein sehr kom­plet­ter Spie­ler, der die in ihn gesteck­ten Erwar­tun­gen bis­lang mehr als erfül­len konnte.

„Mark passt zu 100% in unser Anforderungsprofil“

Wöl­fe Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler ist hoch zufrie­den, dass es mit der Ver­trags­ver­län­ge­rung geklappt hat: „Mark ist ein super Typ. Sowohl mensch­lich als auch als Spie­ler. Er bringt kon­stant sehr gute Lei­stung und hat jetzt auch zu sei­ner Scoring-Qua­li­tät gefun­den. Mark ist ein phy­sisch star­ker Mann und passt zu 100 % in unser Anfor­de­rungs­pro­fil. Er ist ein ganz wich­ti­ger Bau­stein für unse­re Mann­schaft. Wir sind alle sehr froh, dass sich Mark für uns ent­schie­den hat und zwei wei­te­re Jah­re bei uns bleibt.“

„Ich will mei­nen Bei­trag dazu lei­sten, die Wöl­fe zum Erfolg zu führen“

Aus­schlag­ge­bend für sei­nen Ver­bleib in Selb war kei­nes­falls nur die sport­li­che Sei­te, wie uns Mark ver­rät: „Wir füh­len uns hier in Selb pudel­wohl – und da spre­che ich sowohl für mei­ne Fami­lie als auch für mich selbst. Die Fans, die Spon­so­ren und die Ein­hei­mi­schen haben uns super auf­ge­nom­men und uns über die gesam­te Sai­son hin­weg unter­stützt. Wir sind begei­stert, für zwei wei­te­re Jah­re in Selb zu sein. Dar­über hin­aus gab es noch eini­ge wei­te­re Grün­de für mei­nen Ver­bleib hier: Zunächst ein­mal die grund­le­gen­de Struk­tur der Mann­schaft und der gesam­ten Orga­ni­sa­ti­on. Wir haben bereits jetzt ein aus­ge­zeich­ne­tes Grund­ge­rüst für unser Team für die kom­men­de Sai­son und ich bin abso­lut zuver­sicht­lich, dass wir in der DEL2 erfolg­reich sein wer­den. Ich habe den 2‑Jahresvertrag unter­schrie­ben, weil ich mei­nen Bei­trag dazu lei­sten möch­te, die Wöl­fe zum Erfolg zu füh­ren. Zudem ist es mir durch die Unter­stüt­zung, die ich durch die Trai­ner, den Staff und die Mann­schafts­ka­me­ra­den erfah­re, sehr leicht­ge­fal­len zu unter­schrei­ben.“ Auch über die Liga fin­det Mark nur loben­de Wor­te: „Die DEL2 ist eine schnel­le, tech­nisch anspruchs­vol­le und hart umkämpf­te Liga. Es macht sehr viel Spaß, in der DEL2 zu spie­len. Unse­re Wöl­fe brin­gen viel Dyna­mik und Erfah­rung in die­se Liga und wir sind sehr glück­lich dar­über, wie wir als Spie­ler von unse­ren Spon­so­ren, Fans und dem fan­ta­sti­schen Trai­ner­team unter­stützt wer­den.“ Wenn man mit Mark McN­eill über sei­ne Zie­le spricht, wird noch ein­mal klar, dass er ein abso­lu­ter Anfüh­rer im Wolfs­ru­del ist: „Mei­ne per­sön­li­chen Zie­le wer­den sich nicht ändern. Ich möch­te wei­ter­hin sowohl mei­ne Erfah­rung als auch mein Kön­nen auf und neben dem Eis ein­brin­gen und Tag für Tag hart arbei­ten. Die näch­sten bei­den Jah­re wer­de ich wei­ter vor­an­ge­hen und alles dafür geben, dass wir Sie­ge ein­fah­ren und har­te Schlach­ten schla­gen. Das Ver­trau­en in mei­ne Mann­schafts­ka­me­ra­den und die Orga­ni­sa­ti­on sind die Bau­stei­ne dafür, dass wir uns zu einem Top-Stand­ort in der DEL2 ent­wickeln kön­nen. Ich wer­de alles, was mich die­ses Spiel gelehrt hat, ein­brin­gen, um sicher­zu­stel­len, dass wir die­ses Ziel zusam­men als Kol­lek­tiv erreichen.“

Mark McN­eill

Geburts­tag: 22. Febru­ar 1993

Geburts­ort: Lang­ley, Bri­tish Colum­bia, Kanada

Grö­ße: 1,88 m

Gewicht: 97 kg

43 Spie­le, 25 Tore, 17 Vor­la­gen, 18 Strafen