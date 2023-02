Zu einem Aus­tausch mit Werk­lei­tung, Beleg­schaft und Betriebs­rat folg­te Lisa Badum MdB (BÜND­NIS 90/DIE GRÜ­NEN) einer Ein­la­dung des Betriebs­rats­vor­sit­zen­den Mar­kus Zir­kel an den Stand­ort Hirschaid. Im Rah­men der Begrü­ßung kam es zu einem ersten Ken­nen­ler­nen zwi­schen dem Werk­lei­ter Rene Winds­zus und der Bundestagsabgeordneten.

Im gemein­sa­men Gespräch erör­ter­ten die Vertreter:innen des Betriebs­ra­tes die Ein­flüs­se von Lie­fer­ket­ten und Preis­stei­ge­run­gen auf die Pro­duk­ti­on von Metall­erzeug­nis­sen in der Auto­mo­bil­zu­lie­fer­indu­strie. Die zu erwar­ten­den Wen­de hin zur Elek­tro­mo­bi­li­tät konn­te der Abge­ord­ne­ten anhand des der­zei­ti­gen Pro­dukt­spek­trums erläu­tert werden.

Im sich anschlie­ßen­den Rund­gang durch die Fer­ti­gung über­zeug­te sich Lisa Badum von den Kom­pe­ten­zen der Beleg­schaft bei der Erzeu­gung von tech­no­lo­gi­schen Kom­po­nen­ten für die Ver­bren­nungs­mo­to­ren der ver­schie­den­sten Kun­den. Deut­lich wur­den in den Gesprä­chen die dif­fe­ren­zier­ten Anfor­de­run­gen an die Qua­li­fi­ka­tio­nen von mor­gen ihren Wunsch, bezüg­lich der Novel­lie­rung des Betriebs­ver­fas­sungs­ge­setz­tes, um eine zeit­ge­mä­ße Ver­tre­tung der Belan­ge der Beschäf­tig­ten in den Betrie­ben umset­zen zu kön­nen. Auch gel­te es, eine umfas­sen­de und nach­hal­ti­ge Ände­rung des Mit­be­stim­mungs­ge­set­zes von 1976 anzu­sto­ßen und zum Abschuss zu bringen.

Lisa Badum zeig­te sich über­zeugt von der Zukunfts­fä­hig­keit des Schaeff­ler-Stand­or­tes Hirschaid, der mit rund 1.200 Beschäf­tig­ten einer der größ­ten Arbeit­ge­ber im Land­kreis Bam­berg ist.