Bet­ten, Decken und Heiz­ge­rä­te für die Men­schen im Erdbebengebiet

„Natür­lich hel­fen wir in die­ser schreck­li­chen Lage, wo wir kön­nen!“ Land­rat Johann Kalb sag­te der Regie­rung von Ober­fran­ken am Don­ners­tag Decken, Heiz­ge­rä­te, Bet­ten und Zel­te im Wert von rund 50.000 Euro aus den Kata­stro­phen­schutz­be­stän­den des Land­rats­am­tes Bam­berg zu. Die Hil­fe wird über das Baye­ri­sche Innen­mi­ni­ste­ri­um und den Bund koor­di­niert, nach­dem die Tür­kei in einem inter­na­tio­na­len Hil­fe­er­su­chen an die Euro­päi­sche Uni­on 50.000 Zel­te, 100.000 Decken und 50.000 Heiz­ge­rä­te erbe­ten hatte.

„Selbst vier Tage nach die­ser Kata­stro­phe ist das gan­ze Aus­maß noch nicht annä­hernd greif­bar. In einer sol­chen Situa­ti­on, die unsäg­li­ches Leid über zig­tau­sen­de Fami­li­en bringt, müs­sen wir alles tun, die­se Not zu lin­dern“, so Land­rat Kalb.

Wich­tig ist dabei, koor­di­niert zu hel­fen. Unter­stützt wer­den kön­nen die Betrof­fe­nen vor allem auch durch Spen­den, die direkt an vor Ort in der Tür­kei und Syri­en täti­ge Orga­ni­sa­tio­nen wei­ter­ge­reicht wer­den. Mit dem Geld kann gezielt und schnell Hil­fe gelei­stet wer­den. Dafür steht auch das Kon­to des Land­krei­ses Bam­berg (Stich­wort Erd­be­ben) zur Verfügung:

Kon­to­in­ha­ber: Land­kreis Bam­berg bei der Spar­kas­se Bamberg,

IBAN: DE58 7705 0000 0000 0710 01.