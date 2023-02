Einen ech­ten „hid­den Cham­pi­on“ haben die Orts­ver­bän­de Markt­red­witz und Wal­ders­hof der Jun­gen Uni­on (JU) in der ver­gan­ge­nen Woche besucht: die “Labe­li­sten” in Pfaf­fen­reuth. Von Inha­ber Frank Ple­ch­schmidt beka­men die Mit­glie­der der JU sowie eini­ge wei­te­re Inter­es­sier­te eine klei­ne Ein­füh­rung in die noch rela­tiv jun­ge Geschich­te des Unter­neh­mens. Der Erfolg lässt sich bereits an den zu Beginn prä­sen­tier­ten Zah­len able­sen: Inner­halb von 10 Jah­ren ist das Unter­neh­men von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem Betrieb mit 40 Mit­ar­bei­tern gewach­sen. „Es ist bewun­derns­wert, wie sich die Labe­li­sten in so kur­zer Zeit zu einer Instanz in ihrer Bran­che ent­wickelt haben – ein ech­tes Markt­red­wit­zer Vor­zei­ge­un­ter­neh­men!“, zeig­te sich Frank-Robert Kili­an, Mit­glied des Markt­red­wit­zer Stadt­rats und JU Kreis­vor­sit­zen­der, beein­druckt. Neben Eti­ket­ten wer­den mitt­ler­wei­le auch Ver­packun­gen ange­bo­ten, wel­che inner­halb weni­ger Tage und – das macht das Unter­neh­men ein­zig­ar­tig in der gesam­ten Bran­che – in belie­big klei­ner Auf­la­ge per­so­na­li­siert bedruckt und anschlie­ßend ver­schickt wer­den. Die Labe­li­sten haben sich dabei ganz der Idee ver­schrie­ben, Emis­sio­nen ein­zu­spa­ren und die Umwelt durch die Fer­ti­gung mög­lichst wenig zu bela­sten. Kon­kret wird der Strom­be­darf für die lau­fen­de Pro­duk­ti­on haupt­säch­lich durch eige­ne Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen gedeckt, wäh­rend die Abwär­me einer nahe­ge­le­ge­nen Bio­gas­an­la­ge als Heiz­mit­tel dient. Durch die Unter­brin­gung in einem ehe­ma­li­gen Stall konn­te zudem eine Flä­chen­ver­sie­ge­lung ver­hin­dert werden.

Im Anschluss an die kurz­wei­li­ge Prä­sen­ta­ti­on führ­te der Unter­neh­mens­grün­der und Inha­ber gemein­sam mit Ver­triebs­lei­te­rin Nina Beck die inter­es­sier­te Besu­cher­grup­pe durch die Fer­ti­gungs­stra­ße und erläu­ter­te die Pro­duk­ti­ons­ab­läu­fe. Dank der eigens ent­wickel­ten und ste­tig aus­ge­bau­ten Soft­ware­struk­tu­ren wird das Unter­neh­men mitt­ler­wei­le sogar bei Work­shops des Drucker­her­stel­lers Hew­lett-Packard ger­ne als Para­de­bei­spiel für eine zeit­ge­mä­ße Digi­tal­drucke­rei her­an­ge­zo­gen. Als Frank Ple­ch­schmidt im Anschluss ver­schie­de­ne Funk­tio­nen des unter­neh­mens­ei­ge­nen Web­por­tals vor­führ­te und einen Aus­blick auf zukünf­ti­ge Fea­tures gab, konn­ten sich die Mit­glie­der der Jun­gen Uni­on davon über­zeu­gen, wie viel High-Tech in dem selbst Ein­hei­mi­schen oft unbe­kann­ten Unter­neh­men von neben­an steckt. Mit inter­es­san­ten Gesprä­chen in locke­rer Atmo­sphä­re lie­ßen die Mit­ar­bei­ter und Besu­cher die Besich­ti­gung anschlie­ßend gemein­sam ausklingen.