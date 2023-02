SEHR GEEHR­TER HERR KÖR­BER, IN IHREM POSI­TI­ONS­PA­PIER ZUM THE­MA „BEZAHL­BA­RES WOH­NEN SICHER­STEL­LEN, WOHN­EI­GEN­TUM ERMÖGLICHEN“

SCHREI­BEN SIE EIN­GANGS, DASS DIE FRA­GE NACH VER­FÜG­BA­REM UND BEZAHLBAREM

WOHN­RAUM EINE DER DRÄN­GEN­DEN HER­AUS­FOR­DE­RUN­GEN UNSE­RER HEU­TI­GEN ZEIT

SEI. WAS MEI­NEN SIE DAMIT KONKRET?

Es gibt kaum bezahl­ba­re Woh­nun­gen auf dem Markt – weder zum Mieten

noch zum Kau­fen. Wäh­rend die Nach­fra­ge nach bezahl­ba­ren Wohnungen

wei­ter ansteigt, ver­harrt das Ange­bot. Lie­fer­eng­päs­se, Rekordinflation

und anstei­gen­de Zin­sen erschwe­ren zudem die Lage für Bau­her­ren und

Pro­jekt­ent­wick­ler. Die Schluss­fol­ge­rung lau­tet, dass die aufgerufenen

Prei­se des eh schon begrenz­ten Ange­bots an Wohn­raum wei­ter stei­gen. So

kann es aber nicht wei­ter gehen. Woh­nen darf nicht zum Luxus wer­den. Wir

möch­ten, dass Mie­ten bezahl­bar sind und sich jun­ge Fami­li­en wieder

Wohn­ei­gen­tum lei­sten kön­nen. Daher haben wir 64 Einzelmaßnahmen

erar­bei­tet, in denen wir Ein­spar– oder Opti­mie­rungs­po­ten­ti­al sehen.

64 EIN­ZEL­MAß­NAH­MEN, DAS IST EINE GAN­ZE MEN­GE. WIE LAU­TET IHRE

KERN­FOR­DE­RUNG?

Unser Ziel ist es, die Kosten für Bau­en und Woh­nen wieder

her­un­ter­zu­brin­gen. Hier­für ist es wich­tig, dass wir mehr, schneller,

digi­ta­ler, fle­xi­bler und kosten­gün­sti­ger bau­en. Nur wenn das Angebot

und Nach­fra­ge wie­der im Gleich­ge­wicht ste­hen, wer­den wir eine

Nor­ma­li­sie­rung der Mie­ten und Kauf­prei­se sehen. Hier­für müs­sen wir

auch den Druck aus den Bal­lungs­re­gio­nen neh­men und die ländlichen

Räu­me stär­ken. Ins­ge­samt sind für uns neun über­ge­ord­ne­te Punk­te von

Belang: 1. Bau­prei­se und Bau­ko­sten dra­stisch sen­ken, 2. Mut zu mehr

Fle­xi­bi­li­tät, Krea­ti­vi­tät und Funk­tio­na­li­tät, 3. Büro­kra­tie abbauen

und För­der­pro­gram­me pra­xis­taug­lich aus­ge­stal­ten, 4. Bau­land schaffen

und digi­ta­les Lie­gen­schafts­ma­nage­ment­sy­stem ein­füh­ren, 5. Die Zukunft

des Bau­ens ist digi­tal, 6. Offen­si­ve für Woh­nen im Eigen­tum, 7.

Klein­ver­mie­ter stär­ken, 8. Geför­der­ten Woh­nungs­bau neu auf­stel­len und

9. Stand­ort– und Regio­nal­ent­wick­lung an den Bedürf­nis­sen der Menschen

ausrichten.

IM OKTO­BER DIE­SES JAH­RES FIN­DEN BEKANN­TER­MA­ßEN DIE BAYERISCHEN

LAND­TAGS­WAH­LEN STATT. ANGE­NOM­MEN SIE WÜR­DEN BAYE­RI­SCHER BAUMINISTER

WER­DEN, WEL­CHEN IHRER 64 PUNK­TE AUS IHREM PAPIER WÜR­DEN SIE ALS ERSTES

UMSET­ZEN?

Das ist eine sehr gute Fra­ge. Wahr­schein­lich wür­de ich am ehe­sten die

im Jah­re 2018 geschaf­fe­ne staat­li­che Wohnungsbaugesellschaft,

Bay­ern­Heim, wie­der liqui­die­ren, die seit ihrer Grün­dung gera­de einmal

234 Woh­nun­gen ange­kauft hat, und die hier­für frei­wer­den­den Mit­teln, den

pri­va­ten, kom­mu­na­len, genos­sen­schaft­li­chen und kirchlichen

Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten zufüh­ren, die wis­sen, wie man in der Fläche

Bay­erns bezahl­ba­ren Wohn­raum schafft. Als näch­stes wür­de ich die

Baye­ri­sche Bau­ord­nung (Bay­BO) von Grund auf refor­mie­ren. Ein

„Novell­chen“ reicht nicht. Wir müs­sen die teils überzogenen

Stan­dards und Vor­schrif­ten mas­siv redu­zie­ren. Glei­cher­ma­ßen gilt es

dabei, die Digi­ta­li­sie­rung im Bau­we­sen vor­an­zu­trei­ben. Auch möch­te ich

mich für die Abschaf­fung der Grund­er­werb­steu­er für die erste

selbst­ge­nutz­te Immo­bi­lie, die „ersten eige­nen vier Wän­de“, stark

machen.

WIE BEWER­TEN SIE INDES DIE ARBEIT DER BAYE­RI­SCHEN STAATSREGIERUNG,

INS­BE­SON­DE­RE DEN VON STAATS­MI­NI­STER BERN­REI­TER VORGESTELLTEN

WOHN­BAU-BOO­STER?

Bay­ern braucht pro Jahr 70.000 neue Woh­nun­gen, um den Bedarf zu decken.

Auch ohne Ener­gie­kri­se hat es die Staats­re­gie­rung nicht geschafft,

die­ses Ziel zu errei­chen. Mit den aktu­el­len Rah­men­be­din­gun­gen wird dies

umso weni­ger gelin­gen. Daher braucht es effek­ti­ve Gegenmaßnahmen.

Bern­rei­ter setzt mit sei­nem Wohn­bau-Boo­ster lei­der die fal­schen Akzente.

Ich kann bei bestem Wil­le nicht nach­voll­zie­hen, wes­we­gen die BayernHeim

ein Heils­brin­ger in der Woh­nungs­not sei­en soll. Anson­sten sieht und

hört mal nicht viel aus der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung zur Bau– und

Woh­nungs­po­li­tik. Ich bin der Mei­nung, Mini­ster­prä­si­dent Söder sollte

das The­ma zur Chef­sa­che machen; drei Bau­mi­ni­ster hat er ja bereits

verschlissen.