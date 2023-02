Göß­wein­stein wird von einer Initia­ti­ve der CSU-Land­tags­frak­ti­on für die Baye­ri­schen Staats­for­sten pro­fi­tie­ren. Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Micha­el Hof­mann (Eggols­heim) ist es über sei­ne Arbeit im Haus­halts­aus­schuss gelun­gen, aus die­ser Initia­ti­ve 60.000 Euro für einen Wald­er­leb­nis­pfad her­aus­zu­lö­sen. Die­ser wird zwi­schen dem Sport­platz von Göß­wein­stein und der Ort­schaft Prü­geldorf ent­ste­hen und auch ein mar­kan­tes Fel­sen­tor ein­bin­den. „Der ‚Wald­er­leb­nis­pfad Fel­sen­tor‚ wird zu einem ech­ten Mek­ka für Wan­der- und Fel­sen­fans“, ist sich Abge­ord­ne­ter Hof­mann sicher.

Es ist geplant, dort auf einem etwa zwei Kilo­me­ter lan­gen Rund­weg die Natur in ein­ma­li­gem Ambi­en­te erle­ben zu kön­nen. Ent­lang des Pfa­des pas­sie­ren die Besu­cher ein­drucks­vol­le und mar­kan­te Jura-Fels­for­ma­tio­nen. „Der Pfad wird auch direkt durch ein von der Natur geschaf­fe­nes Fel­sen­tor füh­ren“, ver­rät die stell­ver­tre­ten­de Forst­be­triebs­lei­te­rin Dr. Ruth Dirsch vom Peg­nit­zer Forst­re­vier der Baye­ri­schen Staats­for­sten. In den Pfad inte­griert wer­den soll das „grü­ne Klas­sen­zim­mer“ der Göß­wein­stei­ner Grund­schu­le, zudem führt der Weg an einer Natur­wald-Ent­wick­lungs­flä­che vor­bei. „Vom Weg­rand aus möch­ten wir die­se Flä­che mit Natur­ver­jün­gung und viel Tot­holz für die Wan­de­rer erleb­bar machen“, erläu­tert Dirsch. Mit­tels QR-Codes an Schil­dern ist geplant, dass Kin­der Zugriff auf infor­ma­ti­ve und kurz­wei­li­ge Hör­ge­schich­ten bekom­men. So soll bei­spiels­wei­se die dort ansäs­si­ge Mops-Fle­der­maus eine Haupt­rol­le spie­len. Wei­te­re Info­ta­feln und ver­schie­de­ne Mit­mach­ele­men­te wer­den zusätz­lich für Abwechs­lung und ein ganz­heit­li­ches Erleb­nis sor­gen. Die Fer­tig­stel­lung könn­te nach der groß­zü­gi­gen Zuwei­sung der CSU-Frak­ti­on nun viel­leicht schon im Herbst rea­li­siert werden.

„Der Wald ist für vie­le ein wich­ti­ger Ort gewor­den, um Erho­lung und einen Aus­gleich zum All­tag zu fin­den. Mit stei­gen­den Besu­cher­zah­len neh­men auch die Anfor­de­run­gen an den Erho­lungs­ort Wald und des­sen Ange­bo­te zu. Des­we­gen war es uns wich­tig, einen Bei­trag zur Rea­li­sie­rung des Wald­er­leb­nis­pfa­des zu lei­sten“, unter­streicht Hof­mann. Die Initia­ti­ve soll in der Sit­zung des Haus­halts­aus­schus­ses am 8. März behan­delt und beschlos­sen wer­den. „Ange­sichts der bis­he­ri­gen Unter­stüt­zung für die­ses Pro­jekt gehe ich fest von einer Zustim­mung aus“, gibt sich Hof­mann zuversichtlich.