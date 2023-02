Götz Frittrang ist mit sei­nem Pro­gramm „Göt­zen­däm­me­rung“ am Frei­tag, den 10. Febru­ar um 20 Uhr im Erlan­ger Fif­ty-Fif­ty zu sehen.

Kri­se hin, Kri­se her! Es gibt Hoff­nung. Götz Frittrang tritt wie­der auf! Er hat jeder Ver­su­chung wie Auto­ki­no und Strea­ming wider­stan­den, denn er lebt von der Angst der Zuschau­er, wenn er ihnen in die Augen sieht! Und wenn sie sich noch fra­gen, ob es denn über­haupt schon sicher ist, wie­der live in einem Thea­ter zu hocken, nur um Götz Frittrang zu sehen, dann las­sen sie sich von ihm erklä­ren, dass es ohne­hin zu spät ist für irgend­wel­che Ret­tungs­maß­nah­men. Schlid­dern sie also lie­ber wohl­ver­gnügt in die Apo­ka­lyp­se und strei­cheln sie den Stoi­ker in sich, denn wenn die Bude erst­mal brennt, soll­te man nicht kopf­los mit dem Schnaps­glas löschen, son­dern lie­ber ent­spannt noch einen Kur­zen dar­aus trinken.

In der „Göt­zen­däm­me­rung“ erle­ben Sie zwei Stun­den irr­sin­ni­ge Wan­de­run­gen durch das Gehirn eines unge­hemm­ten Durch­schnitts­deut­schen. Immer zwi­schen „Genau­so kenn ich das auch!“ und „Moment mal! Wie kommt er denn jetzt da drauf?!“ und am Ende wer­den sie schlapp­ge­lacht und ange­füllt mit bild­ge­wal­ti­gen Asso­zia­tio­nen nach Hau­se gehen und dem Welt­un­ter­gang gelas­sen entgegensehen.