EBERS­DORF, LKR. COBURG. Im Mai und Dezem­ber 2022 trieb ein zunächst Unbe­kann­ter in Ebens­feld Ebers­dorf sein Unwe­sen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg und die Staats­an­walt­schaft Coburg führ­ten die Ermitt­lun­gen unter ande­rem wegen Brand­stif­tung, die nun zu einem Erfolg führ­ten. Ein Ermitt­lungs­rich­ter erließ Haft­be­fehl gegen einen Tatverdächtigen.

Im Mai 2022 soll der 32-Jäh­ri­ge Ver­däch­ti­ge in eine Gara­ge in Ebers­dorf ein­ge­drun­gen sein und einen Rei­sig­be­sen ange­zün­det haben. Glück­li­cher­wei­se bemerk­ten Anwoh­ner den Brand recht­zei­tig und lösch­ten die Flammen.

Im Dezem­ber 2022 kam es dann zu wei­te­ren Straf­ta­ten. So soll der Tat­ver­däch­ti­ge einen Brand in dem Kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses gelegt haben. Dies hat­te einen grö­ße­ren Ein­satz von Poli­zei, Ret­tungs­dienst und Feu­er­wehr zur Fol­ge. Im sel­ben Tat­zeit­raum wird dem Mann noch die Inbrand­set­zung einer Tür­klin­gel an einem wei­te­ren Haus in Ebers­dorf zur Last gelegt.

Umfang­rei­che Ermitt­lun­gen wie zum Bei­spiel Zeu­gen­ver­neh­mun­gen und Spu­ren­aus­wer­tun­gen führ­ten die Kri­mi­nal­be­am­ten nun zu dem 32-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen aus dem Land­kreis Coburg. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter Haft­be­fehl gegen den Mann. Die­ser befin­det sich nun in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt und muss sich unter ande­rem wegen Brand­stif­tung straf­recht­lich verantworten.