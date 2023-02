Exzel­len­te Team­ar­beit in der Kli­nik für Tho­ra­x­chir­ur­gie ret­tet Tom Mai­er das Leben

Tom Mai­ers Stim­me ist lei­se – es liegt nicht allein an dem medi­zi­ni­schen Gerät, das in sei­nen Hals ragt. Für den 33-Jäh­ri­gen ist das gera­de ein ziem­lich emo­tio­na­ler Moment. Zum ersten Mal sieht er an die­sem Mor­gen die Men­schen, die ihm in aller­höch­ster Not das Leben geret­tet haben. Und er haucht: Dankeschön.

Rück­blen­de: Es ist der Abend, bevor Tom Mai­er an das Deut­sche Herz­zen­trum in Ber­lin ver­legt wer­den soll. Die Spe­zia­li­sten dort sind die ein­zi­gen, die die extrem schwie­ri­ge Ope­ra­ti­on wagen wol­len. Tom war ins Kli­ni­kum Bay­reuth gekom­men, als sich sein Zustand dra­ma­tisch ver­schlech­tert hat. Mit 17 hat­te er einen Ver­kehrs­un­fall, damals setz­ten ihm die Ärz­te ein Stück künst­li­che Aor­ta ein. Jah­re spä­ter infi­ziert sich die­se Stel­le, Blut tritt aus, ver­klumpt, ein gro­ßer ver­narb­ter Blut­erguss ent­steht. So groß, dass er auf die Hals­schlag­ader drückt. Tom Mai­er hat immer wie­der mit neu­ro­lo­gi­schen Aus­fall­erschei­nun­gen zu kämp­fen. Und er erlei­det einen Schlaganfall.

Gold­rich­tig reagiert

Es blu­tet. Am Abend des 31. Juli 2022 platzt der Blut­erguss end­gül­tig, ab die­ser Sekun­de besteht aku­te Lebens­ge­fahr. Die Uhr tickt, Tom Mai­er droht inner­lich zu ver­blu­ten. Und genau in die­sem Moment reagiert eine Ärz­tin der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH gold­rich­tig. Sie infor­miert das Team der Kli­nik für Tho­ra­x­chir­ur­gie. Zeit ist das, was Kli­nik­di­rek­tor Dr. Tho­mas Hop­pert und Ober­ärz­tin Dr. Han­nah Skop jetzt nicht mehr haben. Zehn Minu­ten, um die Vor­ge­schich­te des Pati­en­ten zu erfas­sen, das aku­te Pro­blem zu erken­nen. Und den Ent­schluss zu fas­sen: Wir pro­bie­ren es. Wir ope­rie­ren ihn. Denn sonst stirbt er.

Es nicht zu ver­su­chen, war kei­ne Option

50 Minu­ten spä­ter lebt Tom Mai­er. In die­sen 50 Minu­ten hat das Team Hoppert/​Skop das Brust­bein des Pati­en­ten geöff­net, den Blut­erguss abge­räumt, den Blut­schwall mit der Hand abge­drückt, das gera­de mal einen hal­ben Zen­ti­me­ter gro­ße Loch in der auf­stei­gen­den Schlag­ader loka­li­siert und es genäht. „Wir wuss­ten nicht, ob es gut gehen wür­de“, sagt Dr. Hop­pert. „Aber es war kei­ne Opti­on, es nicht zu ver­su­chen.“ Tol­le Arbeit beschei­nigt der Kli­nik­di­rek­tor sei­ner Co-Ope­ra­teu­rin und der OP-Schwe­ster, die in die­ser Nacht mit am Tisch stand.

Tol­le Arbeit haben auch die Pfle­ge­kräf­te auf der Inten­siv­sta­ti­on gelei­stet. Dass Tom Mai­er unmit­tel­bar nach der Ope­ra­ti­on sta­bil ist, davon war aus­zu­ge­hen. Ob er sich aller­dings in den Wochen danach erho­len und sta­bi­li­sie­ren wür­de, das war kei­nes­wegs so klar. Das Pfle­ge­team arbei­tet erst­klas­sig. Als der 33-Jäh­ri­ge aus der Nar­ko­se erwach­te, ist sei­ne Frau Manue­la bei ihm. „Ich lie­be Dich“, sind die ersten Wor­te, die er nach der Ope­ra­ti­on sagt. In den schwe­ren Tagen nach der OP, als er noch im künst­li­chen Koma liegt, ist sie bei ihm. Spielt ihm Musik vor, die er mag. Ver­sprüht ein wenig von dem Par­fum, das sie zur Hoch­zeit getra­gen hat­te. Nimmt ihn in den Arm. „Sie hat intui­tiv alles rich­tig gemacht“, sagt Dr. Han­nah Skop.

Auch jetzt weicht Manue­la Mai­er ihrem Mann nicht von der Sei­te. In der Peg­nit­zer Inten­siv­pfle­ge­ein­rich­tung Impuls­Le­ben kann sie Tag und Nacht bei ihm sein. Tom ist auch nach der Ope­ra­ti­on ein Pfle­ge­fall – und trotz aller Fort­schrit­te, das wird er vor­aus­sicht­lich auch blei­ben. „Aber es ist mein größ­tes Glück, dass er lebt.“ Für Manue­la Mai­er zäh­len die klei­nen Sie­ge, die es immer wie­der gibt. Vor der Ope­ra­ti­on fiel es ihrem Mann schwer, das rech­te Bein zu bewe­gen. Das geht jetzt. War­um soll also nicht noch mehr gehen?

Emo­tio­na­ler Moment

Gut fünf Mona­te nach der OP ste­hen Dr. Tho­mas Hop­pert, Dr. Han­nah Skop und Kat­rin Nured­din von der Kli­nik für Tho­ra­x­chir­ur­gie an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH an die­sem Mor­gen am Bett ihres ehe­ma­li­gen Pati­en­ten in der Peg­nit­zer Pfle­ge­ein­rich­tung. Die Son­ne scheint durch die gro­ßen Fen­ster, Manue­la ist da, umsorgt ihn. Sie wischt sich immer wie­der ein paar Trä­nen weg. Trä­nen der Dank­bar­keit. Tom hat­te sich den Besuch gewünscht – und auch das Team woll­te den Kon­takt hal­ten. „Ich bin sehr posi­tiv über­rascht, wie gut es ihm phy­sisch und psy­chisch geht“, sagt Dr. Hop­pert. „Jetzt geht es auf­wärts“, sagt irgend­wer. Und Tom ant­wor­tet lei­se: „Das habe ich mir fest vorgenommen.“