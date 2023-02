Gute 26 Jah­re nach Ertei­lung der Sen­de­li­zenz hat sich Nec-TV als wich­ti­ger Teil der Medi­en­welt im Cobur­ger Land eta­bliert. Wie der im Neu­stadter Arnold-Gym­na­si­um (AG) behei­ma­te­te loka­le Fern­seh­sen­der arbei­tet, hat sich der Kreis­aus­schuss für Bil­dung, Kul­tur und Sport vor Ort live angeschaut.

Jochen Dot­ter­weich, seit der ersten Sen­dung im Jahr 1996 Pro­gramm­chef bei Nec-TV, führ­te die Ver­tre­ter der Land­kreis-Poli­tik durch das im ver­gan­ge­nen Jahr neu eröff­ne­te Stu­dio, das sich in der ehe­ma­li­gen AG-Cafe­te­ria befin­det. Den Umzug dort­hin bezeich­ne­te Jochen Dot­ter­weich als abso­lu­ten Glücks­fall: „Unser neu­es Stu­dio war für das gesam­te Team ein Motivationsschub.“

Dass Nec-TV in Zukunft ein star­ker Part­ner für den Land­kreis und das medi­en­päd­ago­gi­sche Ange­bot am Arnold-Gym­na­si­um blei­ben kann, ist auch der Unter­stüt­zung aus dem Cobur­ger Land­rats­amt zu ver­dan­ken. Wie Land­rat Seba­sti­an Straubel erläu­ter­te, stellt der Land­kreis Nec-TV kosten­los die Räum­lich­kei­ten für den Sen­de­be­trieb zur Ver­fü­gung und lei­stet auch einen jähr­li­chen Zuschuss von 22.000 Euro zur Deckung der Per­so­nal­ko­sten. Und das tue man mit völ­li­ger Über­zeu­gung, wie der Land­rat beton­te: „Hier bei Nec-TV wird auf ganz tol­le Art und Wei­se medi­en­päd­ago­gi­sche Arbeit gelei­stet.“ Jochen Dot­ter­weich dank­te beim Stu­dio­rund­gang ins­be­son­de­re Bri­git­te Key­ser vom Fach­be­reich „Bil­dung, Kul­tur, Sport“: Dort habe man die Grund­la­gen für kla­re orga­ni­sa­to­ri­sche Struk­tu­ren bei Nec-TV geschaf­fen und damit den Weg für wich­ti­ge finan­zi­el­le Zuschüs­se geebnet.

Eben­falls über den Land­kreis wird ein beson­de­res Ange­bot für medi­en­af­fi­ne Per­so­nen getra­gen: die Mög­lich­keit, bei Nec-TV ein Jahr im Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst zu lei­sten. AG-Schul­lei­ter Karl-Heinz Sän­ger zeig­te sich im Gespräch mit den Land­kreis­po­li­ti­kern erfreut über die­se Mög­lich­keit, jun­gen Men­schen einen Ein­blick in die Arbeit eines loka­len Fern­seh­sen­ders zu ver­mit­teln und kün­dig­te an, auch fürs kom­men­de Schul­jahr eine Stel­le im Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst anzu­bie­ten. Wer Inter­es­se hat, ein Jahr lang das Team von Nec-TV zu ver­stär­ken, kann sich direkt ans Arnold-Gym­na­si­um oder an Nec-TV wenden.

Die Kon­tak­te sind – für Nec-TV: Tele­fon­num­mer 09568/921215; E‑Mail: info@​nectv.​de; für das Arnold-Gym­na­si­um: Tele­fon­num­mer 09568/89730; E‑Mail: verwaltung@​arnold-​gymnasium.​de