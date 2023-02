Zeu­gen gesucht

SON­NE­FELD / WEID­HAU­SEN B.COBURG, LKR. COBURG. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag spreng­ten Die­be gleich zwei Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten und flüch­te­ten im Anschluss uner­kannt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Don­ners­tag­mor­gen, 4 Uhr, hör­te eine Zeu­gin einen lau­ten Knall in der Roth­gas­se in Son­ne­feld. Sie beob­ach­te­te anschlie­ßend zwei Män­ner, die einen Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten aus­räum­ten und mit einem Auto flüch­te­ten. Die alar­mier­ten Beam­ten der Poli­zei Lich­ten­fels nah­men wäh­rend der Anzei­gen­auf­nah­me vor Ort, um 4.30 Uhr, gleich noch­mal einen Knall wahr. Als sie dem nach­gin­gen, ent­deck­ten sie einen wei­te­ren auf­ge­spreng­ten Ziga­ret­ten­au­to­am­ten. Dies­mal in der Hall­stra­ße in Weid­hau­sen bei Coburg. Von den Tätern und der Geld­kas­set­te des Auto­ma­ten fehl­te bereits jede Spur.

Laut Zeu­gen­aus­sa­gen spra­chen die bei­den Män­ner gebro­chen deutsch und flüch­te­ten mit einem sil­ber­nen Auto.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls und Her­bei­füh­rens einer Spreng­stoff­ex­plo­si­on in zwei Fäl­len auf­ge­nom­men. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.