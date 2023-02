Eine Rei­he von Hal­te­stel­len der Bus­li­nie 7607 kann ab Mon­tag nicht bedient werden

Nach einem Was­ser­rohr­bruch muss die Orts­durch­fahrt von Rös­lau im Bereich „Thus­müh­le“ ab dem kom­men­den Mon­tag (13.02.2023) gesperrt wer­den. Die Sper­rung dau­ert vor­aus­sicht­lich bis zum Freitag.

Die Sper­rung wird sich auch auf den Bus­ver­kehr in die­sem Bereich aus­wir­ken. Bus­se der Linie 7607 aus Rich­tung Wun­sie­del fah­ren regu­lär bis zur Hal­te­stel­le „Rös­lau, Heibl“ und dann auf einer ver­än­der­ten Rou­te wei­ter in Rich­tung Birk bzw. Grün. Auch für Bus­se aus Rich­tung Wei­ßen­stadt ergibt sich auf­grund der Sper­rung eine ver­än­der­te Strecken­füh­rung. Die Hal­te­stel­len Böd­las und Thus­müh­le kön­nen in bei­de Rich­tun­gen des­halb nicht ange­fah­ren wer­den. Sie müs­sen lei­der ersatz­los ent­fal­len. Die Nut­ze­rin­nen und Nut­zer des ÖPNV in die­sem Bereich wer­den um Ver­ständ­nis gebeten.