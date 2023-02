Scho­ko­min­za, Walk your Talk und Oasengottesdienst

Die Evan­ge­lisch-metho­di­sti­sche Kir­che Peg­nitz und Bay­reuth (EmK) prä­sen­tiert ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tun­gen im Febru­ar. In einer Pres­se­mit­tei­lung heißt es dazu:

Frei­tag, 10. Febru­ar 2023: Scho­ko­min­za Indoor

In unse­rem Spiel­ca­fé ist wie­der eini­ges los. Neben dem gewohn­ten und all­seits belieb­ten Bäl­le­bad, Hüp­fen, Klet­tern, Spie­len, Krab­beln kön­nen sich die Kin­der dies­mal auch schmin­ken las­sen oder mit uns zusam­men sin­gen mit tol­len Lie­dern. Das ist doch mal was beson­de­res! Natür­lich dür­fen auch die frisch gebacke­nen Waf­feln nicht feh­len die Wal­ter mit sei­nem Team zau­bert. So wer­den die Pau­sen für Groß und Klein ver­süßt und ihr könnt eine gute Zeit mit­ein­an­der ver­brin­gen. Wir freu­en uns auf euch, lasst euch das nicht entgehen.

Sonn­tag, 26. Febru­ar 2023: Walk your Talk – The­ma Männergesundheit

Ja, auch über die­ses The­ma muss mal gespro­chen wer­den! In locke­rer Atmo­sphä­re erfahrt ihr alles Wis­sens­wer­tes zu die­sem The­ma und könnt euch anschlie­ßend aus­tau­schen oder den Abend ein­fach gemüt­lich aus­klin­gen las­sen. Ganz wie ihr wollt.

Oasen­got­tes­dienst in Bay­reuth – sams­tags 17.00 Uhr

Unser bis­he­ri­ger Got­tes­dienst am Sonn­tag wird zur Oase am Sams­tag. Der Rah­men soll uns die Mög­lich­keit geben, zu sin­gen, zu beten, auf­zu­tan­ken, Got­tes Wort zu hören und nach sei­nem Weg und Auf­trag für uns als Gemein­de zu fra­gen. Im Anschluss soll Raum für Gemein­schaft sein – Essen, Spie­len, Reden oder Kino – was, das bestim­men wir! Herz­li­che Ein­la­dung, dabei zu sein und die­sen Neu­start mitzugestalten.

Live­stream – zum gleich Schau­en oder Nachsehen

Mal kei­ne Mög­lich­keit vor Ort mit uns Gemein­schaft zu fei­ern? Den Got­tes­dienst ver­passt oder ein­fach nur neu­gie­rig? Kein Pro­blem, über unse­re Home­page könnt ihr den aktu­el­len Got­tes­dienst besu­chen oder auch im Nach­hin­ein noch­mal reinsehen.

