TFC Forchheim: Auch der 2. Spieltag in der Kreisliga Nord bleibt von Erfolg gekrönt

Am Sams­tag, den 04.02.2023 hat­ten wir unser erstes Heim­spiel in der aktu­el­len Sai­son – der Kreis­li­ga Nord – des BTFV. Ab 18.00 Uhr roll­te der Kicker­ball in BURK DRAUF und dies­mal tra­fen wir auf die SALZ­STAN­GEN. Dies war die aller­er­ste Begeg­nung der bei­den Teams.

Nach­dem der TFC FORCH­HEIM mit einem Sieg am ersten Spiel­tag nach Hau­se gefah­ren ist, soll­te nun auch gleich der zwei­te Sieg fol­gen, aller­dings konn­ten wir unse­re „Geg­ner“ nicht einschätzen.

Trotz einer guten Auf­stel­lung waren wir gespannt, wie die ersten Spie­le lau­fen. Nach dem ersten Block lagen wir 4:10 hin­ten. Wir hat­ten bei­den Dop­pel ver­lo­ren und konn­ten nur zwei der vier Ein­zel gewin­nen. Den­noch hat­ten wir noch genü­gend Zeit das Spiel zu drehen.

Durch eine her­vor­ra­gen­de Mann­schafts­lei­stung ent­schie­den wir im zwei­ten Block alle 6 Spie­le (2 Dop­pel und 4 Ein­zel) für uns und stell­ten damit die Wei­chen für die bei­den noch aus­ste­hen­den Blöcke. In den span­nen­den Spie­len wur­de um jeden Ball bzw. Tor hart gekämpft und somit stand es damit 18:10 für den TFC Forchheim.

Im 3. und 4. Block waren wir ähn­lich erfolg­reich. Wir gewan­nen jeweils die bei­den Dop­pel und jeweils 3 der 4 Ein­zel­spie­le – damit stand es dann am Ende 42:14 Punk­te (39:20 Sät­ze) für den TFC Forchheim.

Ins­ge­samt gewan­nen wir also 6 von 8 Dop­pel und 12 von 16 Ein­zel­spie­len, was jeweils eine Erfolgs­quo­te von 75% aus­macht. Auch der gerin­ge Punkt­ver­lust im 2 bis 4 Block (leid­glich 4 Punk­te wur­den ver­lo­ren), macht uns mäch­tig stolz.

Nicht unbe­tei­ligt an dem zwei­ten Sai­son­sieg waren Chris und Sig­gi, die alle ihre gespiel­ten Matches gewan­nen – Chris hat ledig­lich einen Satz abge­ge­ben. Den­noch möch­te ich die tol­le Team­lei­stung in den Vor­der­grund stellen!

Mit dem Sieg konn­ten wir uns aktu­ell den zwei­ten Tabel­len­platz (punkt­gleich mit dem 1. Platz) sichern, wobei der TFC BAM­BERG (4) noch spielt und damit wie­der gleich­zie­hen könnte.

Sig­gi kann sich der­zeit den 3. Platz in der EIN­ZEL­RANG­LI­STE sichern, Andre­as ist auf dem 6. Platz und Chris schiebt sich durch die super Lei­stung in die Top10 auf den 9. Platz. In der DOP­PEL­RANG­LI­STE belegt Chris nun den 3. Platz, Andre­as Platz 5 und Wel­lo den 8 Platz.

Ins­ge­samt ein erfolg­rei­cher Kickerabend für den TFC FORCH­HEIM. Wir bedan­ken uns bei unse­ren Gästen aus Salz für die span­nen­den Spie­le und tol­len Unter­hal­tun­gen und freu­en uns auf das Rückspiel.

Am Sams­tag, den 18.02.2023 fin­det bereits das 3. Sai­son­spiel statt. Dies­mal dür­fen wir zu unse­ren Freun­den nach Nürn­berg in die Kicker­fa­brik – gegen den TFC NÜRN­BERG (6).

Bis dahin

Euer TFC Forchheim