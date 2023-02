Hitch­cock hielt mal wie­der Ein­zug in Pir­ma­sens: Schluss­trio dreht im letz­ten Satz das Spiel

Am 13.Spieltag hat­ten die Frau­en des SKC Vic­to­ria in Pir­ma­sens rie­si­ges Glück, um am Ende mit 6:2 zu gewin­nen und die Punk­te mit­zu­neh­men. Mit 3459:3456 Kegel gaben am Ende drei Zäh­ler mehr den Aus­schlag für Bam­berg. Beste Spie­le­rin des Tages war Ali­sa Bim­ber mit über­ra­gen­den 656 Kegel. Im Gäste­team waren es Sina Bei­ßer mit 619, gefolgt von Ale­na Bim­ber mit 601 Kegel. Damit bleibt der Tabel­len­füh­rer wei­ter unge­schla­gen. In den wei­te­ren Spie­len des 13.Spieltages sieg­ten Eggols­heim (7:1 gegen Erlan­gen), Pöll­witz (5:3 gegen Schrez­heim), Poing (6:2 gegen Lorsch) und Lie­dols­heim mit 6:2 in Schretz­heim. In einem Nach­hol­spiel zwi­schen Schrez­heim und Eggols­heim teil­te man sich beim 4:4 die Punk­te. Somit bleibt in der Tabel­le alles beim Alten, da sich die füh­ren­den Teams kei­ne Blö­ße gaben. Bam­berg führt mit 25:1 Punk­ten vor Lie­dols­heim (23:3) und Pöll­witz (20:6). Am Tabel­len­en­de pack­te Poing den letz­ten Stroh­halm und ver­kürz­te den Rück­stand auf den Rele­ga­ti­ons­platz auf 2 Punkte.

Wie so oft in den letz­ten Jah­ren, hat­te Pir­ma­sens ihre Besten in die Start­for­ma­ti­on gestellt. Vic­to­ria setz­te Bei­ßer, Antal und Sedlar dage­gen. Wäh­rend Bei­ßer gegen Sche­rer nach lan­gem Kampf bei 2:2 Sät­zen mit 619:592 gewann, kam Ioa­na Antal gegen die Schwe­ster von Ale­na Bim­ber (Ali­sa) gehö­rig unter die Räder, da sie beim 536:656 allein 120 Kegel abgab und dabei mit 1:3 Sät­zen ver­lor. Auch Kla­ra Sedlar hat­te mit 2:2 SP am Ende mit 558:566 das Nach­se­hen. Pir­ma­sens führ­te mit 2:1 Mann­schafts­punk­ten und 101 Kegel.

Die­se Situa­ti­on war für das Bam­ber­ger Lager in der Pfalz nicht unge­wohnt und so hoff­te man auf das Schluss­trio, das mit Ale­na Bim­ber, Corin­na Kast­ner und Celi­ne Zen­ker besetzt war. Aller­dings war der Rück­stand nach 30 Wurf nach 404:398 um wei­te­re sechs Kegel auf 107 Zäh­ler ange­wach­sen. Vic­to­ria kämpf­te trotz nahe­zu aus­sichts­los erschei­nen­der Dif­fe­renz, und vor allem Ale­na Bim­ber nutz­te ihren „Heim­vor­teil“ zu einem 4:0 nach Sät­zen und hat­te mit 601:547 wich­ti­ge Punk­te zurück­ge­holt. Auch die zur Zeit stark auf­spie­len­de Corin­na Kast­ner hol­te 4:0 SP und schrieb am Ende mit 586:551 gegen Frey­ler 35 Kegel. Nach­dem in den Sät­zen zwei und drei ins­ge­samt 62 Kegel den Rück­stand redu­zier­ten, lag man noch immer 45 zurück und es kam auf den letz­ten Satz an. Zu die­sem Zeit­punkt lief alles auf ein 4:4 hin­aus doch Bim­ber (163), Kast­ner (147) und Zen­ker (141) gaben nicht auf und dreh­ten mit den letz­ten Wür­fen das Spiel. Zen­ker hol­te mit 3:1 den vier­ten MP. Die zwei Punk­te für das „bes­se­re“ Mann­schaft­er­geb­nis erga­ben dann das 6:2.

