Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Die­be hat­ten es auf Kata­ly­sa­tor abgesehen

Unbe­kann­te Die­be ver­such­ten den Kata­ly­sa­tor eines VW-Beet­le zu ent­wen­den und wur­den dabei offen­sicht­lich gestört.

In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch ver­such­ten bis­lang unbe­kann­te Täter von einem VW-Beet­le den Kata­ly­sa­tor zu ent­wen­den. Das Auto war im Erlan­ger Stadt­teil Ten­nen­lo­he, Am Weich­sel­gar­ten abge­stellt. Am Mitt­woch­mor­gen bemerk­te der Besit­zer, dass sein Pkw mit­tels eines Wagen­he­bers auf­ge­bockt war. Die Täter durch­trenn­ten bereits das Aus­puff­rohr. Hier­bei wur­den sie offen­sicht­lich gestört, da sie Kata­ly­sa­tor nicht kom­plett abmon­tier­ten und entwendeten.

Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Bäu­me angesägt

Wei­sen­dorf. Im Zeit­raum von Sonn­tag 05.02.23, 18:00 Uhr bis 07.02.23, 17:00 Uhr wur­den durch bis­lang unbe­kann­ten Täter meh­re­re Bäu­me in einem Wald­stück zwi­schen Kair­lindach und Neu­en­bürg ange­sägt. Einer der Bäu­me fiel dadurch auf die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Kair­lindach und Neu­en­bürg. Glück­li­cher­wei­se war die Stra­ße zu die­sem Zeit­punkt nicht befah­ren und es wur­de dabei nie­mand ver­letzt. Die FFW Kair­lindach hat den Baum fach­ge­recht zer­legt und ent­fernt. Fest­stel­lung bzw. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 0913278090 entgegen.

Schwe­rer Verkehrsunfall

Am Mitt­woch­mor­gen den 08.02.23 um 08:35 Uhr kam es auf der Kreis­stra­ße ERH 27 zwi­schen Mechel­wind und Kair­lindach zu einem fol­gen­schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. An einer Bau­stel­le war ein LKW mit Anhän­ger auf der Kreis­stra­ße zum Be- und Ent­la­den, mit Warn­lich­tern gesi­chert, abge­stellt wor­den. Ein PKW über­sah bei tief­stehen­der Son­ne das Gespann und fuhr unge­bremst in den Anhän­ger. Durch den Auf­prall wur­de der PKW in den lin­ken Stra­ßen­gra­ben geschleu­dert. Durch den Unfall wur­de der Fah­rer des PKW schwerst­ver­letzt. Es ent­stand Sach­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen i.H.v. ca. 10000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -