Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unbe­kann­ter zer­kratzt gepark­tes Auto

COBURG. Beschä­di­gun­gen in einer Höhe von min­de­stens 3.000 Euro ver­ur­sach­te ein Unbe­kann­ter am gepark­ten Fahr­zeug eines 25-Jäh­ri­gen im Cobur­ger Stadtgebiet.

Der Cobur­ger hat­te sei­nen Seat in der Zeit von Don­ners­tag 17 Uhr bis Diens­tag 13:30 Uhr auf einem Park­platz in der Blu­men­stra­ße abge­stellt. In die­sem Zeit­raum zer­kratz­te der Unbe­kann­te die Motor­hau­be sowie die rech­te Fahr­zeug­sei­te des Autos. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen Sach­be­schä­di­gung und bit­ten unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Arbeits­ma­te­ria­li­en von Bau­stel­le entwendet

COBURG. Einen Ent­wen­dungs­scha­den von min­de­stens 1.000 Euro ver­ur­sach­ten bis­lang unbe­kann­te Die­be in der Nacht zum Mitt­woch auf einer Bau­stel­le in der Lau­te­rer Straße.

Im unver­schlos­se­nen Kel­ler­be­reich der Bau­stel­le lager­ten Arbei­ter Bau­ma­te­ria­li­en im Wert von 1.000 Euro. In der Zeit von Diens­tag 16:30 Uhr bis Mitt­woch 7:30 Uhr ver­schaff­ten sich die Unbe­kann­ten Zutritt zu dem Gebäu­de und ent­wen­de­ten die Wert­ge­gen­stän­de. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Dieb­stahls von einer Bau­stel­le und bit­tet auch hier unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Dieb hat es auf Ein­kaufs­ta­sche abgesehen

EBERS­DORF B. COBURG, LKR. COBURG. Die Ein­kaufs­ta­sche samt Inhalt einer 82-jäh­ri­gen Rent­ne­rin ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Dieb am Mitt­woch um 14 Uhr in einem Dis­count­markt in Ebersdorf.

Die 82-Jäh­ri­ge kauf­te am Mitt­woch­nach­mit­tag gemein­sam mit ihrem Ehe­mann in dem Ver­brau­cher­markt im Fran­ken­ring ein als ihr der bis­lang unbe­kann­te Dieb die am Ein­kaufs­wa­gen hän­gen­de Tasche samt Wert­ge­gen­stän­den ent­wen­de­te. In der Tasche befan­den sich neben der Geld­bör­se meh­re­re Bank­kar­ten sowie Bar­geld im mitt­le­ren zwei­stel­li­gen Euro­be­reich. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Dieb­stahls gegen Unbe­kannt. Von dem Tat­ver­däch­ti­gen ist ledig­lich bekannt, dass er einen roten Ano­rak getra­gen haben soll.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Laden­dieb geht „stif­ten“

Kro­nach: Ein flüch­ti­ger Laden­dieb konn­te Mitt­woch­nach­mit­tag im Rah­men einer sofort ein­ge­lei­te­ten Per­so­nen­fahn­dung gestellt und fest­ge­nom­men wer­den. Der aus dem nörd­li­chen Land­kreis stam­men­de Beschul­dig­te war in einem Kro­na­cher Super­markt auf­ge­fal­len, da er Lebens­mit­tel und eine Packung Ziga­ret­ten ent­wen­det hat­te. Als der 35-Jäh­ri­ge von zwei Zeu­gen ange­spro­chen wur­de, erhob er die Fäu­ste und zeig­te sich ver­bal aggres­siv. Danach rann­te der Dieb mit der unbe­zahl­ten Ware im Wert von 106,- Euro aus dem Geschäft. Die Poli­zei Kro­nach führt Ermitt­lung wegen Nöti­gung und Ladendiebstahl.

Fuß­gän­ger über­sieht Pkw-Fahrerin

Küps: In der Kanz­lei­stra­ße in Johan­nis­thal kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Eine 52-jäh­ri­ge Fiat-Fah­re­rin befuhr gegen 14:05 Uhr die Orts­durch­fahrt Johan­nis­thal in nörd­li­che Rich­tung. Zu die­ser Zeit kam ein 16-jäh­ri­ger Anwoh­ner aus der Kanz­lei­stra­ße schnel­len Schrit­tes aus sei­nem Haus und über­quer­te die Fahr­bahn, da auf der ande­ren Stra­ßen­sei­te Freun­de von ihm war­te­ten. Beim Über­que­ren der Stra­ße über­sah er die von links kom­men­de Pkw-Fah­re­rin und wur­de von die­ser im Front­be­reich erfasst. Der 16-Jäh­ri­ge wur­de über die Motor­hau­be geschleu­dert, schlug mit dem Kopf bzw. Ober­kör­per in die Front­schei­be des Fahr­zeugs ein und blieb danach ver­letzt am Boden lie­gen. Der jun­ge Mann war zwar ansprech­bar, konn­te aber nicht mehr auf­ste­hen, da er sich offen­sicht­lich das rech­te Schien­bein gebro­chen hat­te. Der Ver­letz­te wur­de mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus nach Kro­nach gebracht und dort medi­zi­nisch ver­sorgt. Gegen die Pkw-Fah­re­rin wur­den Ermitt­lun­gen wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung ein­ge­lei­tet. Am Fiat ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 1000,- Euro.