Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl eines E‑Scooters

BAM­BERG. In einem Stu­den­ten­wohn­heim in der Pesta­loz­zi­stra­ße wur­de zwi­schen Diens­tag, 15.00 Uhr, und Mitt­woch, 08.00 Uhr, ein dort im Erd­ge­schoss abge­stell­ter E‑Scooter im Zeit­wert von etwa 400 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch wur­de die Poli­zei zu fünf Laden­dieb­stäh­len in ver­schie­de­nen Geschäf­ten im Stadt­ge­biet Bam­berg geru­fen. Es wur­den ins­ge­samt fünf männ­li­che Per­so­nen beim Dieb­stahl von Süßig­kei­ten und Lebens­mit­teln im Gesamt­wert von knapp 45 Euro erwischt.

Kot­flü­gel an BMW beschädigt

BAM­BERG. Ver­mut­lich durch einen Tritt oder Schlag gegen den vor­de­ren lin­ken Kot­flü­gel eines in der Gön­ner­stra­ße gepark­ten schwar­zen BMW ist an die­sem Sach­scha­den von etwa 500 Euro entstanden.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Holz­lat­ten an Dach­bo­den herausgerissen

BAM­BERG. Am Diens­tag wur­de der Poli­zei mit­ge­teilt, dass an einem Dach­bo­den­ab­teil in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Nürn­ber­ger Stra­ße Holz­lat­ten her­aus­ge­ris­sen wur­den. Wie sich her­aus­stell­te, ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te Zutritt zu dem Dach­bo­den und leg­ten Sachen dort ab. Es ent­stand nur ein gerin­ger Sachschaden.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unbe­kann­ter zer­sticht gleich zwei Autoreifen

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag, 03.30 Uhr, und Mitt­woch, 07.00 Uhr, wur­den gleich zwei Rei­fen an einem wei­ßen Mer­ce­des zer­sto­chen, der in der Hegel­stra­ße geparkt war. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 500 Euro bezif­fert, wes­halb unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se ent­ge­gen­ge­nom­men werden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh kurz vor 08.00 Uhr stieg ein 13-jäh­ri­ges Mäd­chen am Hein­richs­damm aus einem Audi aus, der noch leicht roll­te. Dadurch geriet die Schü­le­rin mit ihrem rech­ten Fuß unter ein Rad, wes­halb sie sich ver­mut­lich einen Bruch zuzog und ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den musste.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Bug­er Stra­ße wur­de am Diens­tag zwi­schen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr gegen­über der Ein­fahrt zum Park­haus am Kli­ni­kum das Heck eines dort gepark­ten blaue Hyun­dai ange­fah­ren. Bei dem unfall­ver­ur­sa­chen­den Fahr­zeug dürf­te es sich ver­mut­lich um einen roten Pkw gehan­delt haben, der Sach­scha­den von etwa 500 Euro ange­rich­tet hatte.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

ABTS­DORF. Eine unver­sperr­te Ver­kaufs-Hüt­te für land­wirt­schaft­li­che Erzeug­nis­se in der Orts­stra­ße „Am Holz­berg“ betra­ten Unbe­kann­te und bra­chen gewalt­sam die vor­ge­fun­de­ne Geld­kas­set­te auf. Das Bar­geld lie­ßen die Die­be mitgehen.

Wer hat zwi­schen Diens­tag­nach­mit­tag 17 Uhr, und Mitt­woch­vor­mit­tag, 11 Uhr, ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

REUN­DORF. Eine böse Über­ra­schung erleb­te ein Fahr­zeug­be­sit­zer. Als er am Mitt­woch­mor­gen mit sei­nem in der Orts­stra­ße „Am Kin­der­gar­ten“ abge­stell­ten Pkw, Hyun­dai, weg­fah­ren woll­te, muss­te er fest­stell­ten, dass die kom­plet­te Bei­fah­rer­sei­te ver­kratzt wur­de. Der Scha­den wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Wer hat zwi­schen Diens­tag­nach­mit­tag, 16 Uhr, und Mitt­woch­mor­gen, 8 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen am grau­en Fahr­zeug beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

BUR­GE­BRACH. Mit dem Fuß trat am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 3.30 Uhr, ein erheb­lich unter Alko­hol ste­hen­der Mann gegen den Rück­schein­wer­fer eines Pkw, VW Golf, der in der Trep­pen­dor­fer Stra­ße geparkt war. Zur Ver­hin­de­rung wei­te­rer Straf­ta­ten muss­te der 40-Jäh­ri­ge, der 2,22 Pro­mil­le intus hat­te, durch die Poli­zei in Gewahr­sam genom­men werden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BUR­GE­BRACH. Glück­li­cher­wei­se nur Blech­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Mitt­woch, kurz vor 17.30 Uhr, ereig­ne­te. Von der Trep­pen­dor­fer Stra­ße woll­te eine 54-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin nach links auf die B 22 abbie­gen. Dabei miss­ach­te­te sie das dor­ti­ge Stop-Schild und prall­te mit einem aus Rich­tung Ebrach kom­men­den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Ford Tran­sit Klein­trans­por­ter zusammen.

REICH­MANNS­DORF. Eine leicht ver­letz­te Per­son sowie etwa 1.500 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls. Mit sei­nem Pkw, Suzu­ki Grand Vita­ra, befuhr ein 44-Jäh­ri­ger am Mitt­woch­mor­gen die Staats­stra­ße von Reich­manns­dorf in Rich­tung Trep­pen­dorf. Aus noch unbe­kann­ter Ursa­che ver­lor der Fahr­zeug­füh­rer in einer schar­fen Links­kur­ve die Kon­trol­le über sein Auto und kam nach links von der Fahr­bahn ab. Der Mann begab sich zur Behand­lung selbst ins Krankenhaus.

HALL­STADT. Im Kreu­zungs­be­reich Seebachstraße/​Landsknechtstraße stie­ßen am Mitt­woch­nach­mit­tag zwei Fahr­zeu­ge zusam­men, nach­dem ein 23-jäh­ri­ger Renault-Fah­rer beim Links­ab­bie­gen einen ent­ge­gen­kom­men­den Pkw, BMW, über­sah. Bei der Kol­li­si­on ver­letz­te sich der BMW-Fah­rer leicht und muss­te medi­zi­nisch ver­sorgt wer­den. Abschlepp­un­ter­neh­men hol­ten die bei­den total beschä­dig­ten Fahr­zeu­ge (Scha­den ins­ge­samt etwa 40.000 Euro) an der Unfall­stel­le ab.

HIRSCHAID. Aus Unacht­sam­keit prall­te am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 16 Uhr, ein 22-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw, Renault, in der Luit­pold­stra­ße gegen ein gepark­tes Auto. Durch die Wucht des Auf­pralls und des abrup­ten Gegen­len­kens schau­kel­te sich das Fahr­zeug auf und lan­de­te schließ­lich auf dem Dach. Das mit­ten auf der Fahr­bahn lie­gen­de Auto muss­te durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen und abge­schleppt wer­den. Der jun­ge Mann blieb unver­letzt. Ins­ge­samt ent­stand ein Unfall­scha­den von ca. 20.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

PÖDEL­DORF. Zeu­gen, die Anga­ben zu einer Unfall­flucht, die sich am Diens­tag­abend, gegen 18.30 Uhr, in der Bam­ber­ger Straße/​Staatsstraße 2281 ereig­ne­te, sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Der Fah­rer eines grau­en Pkw geriet im Aus­lauf einer Rechts­kur­ve auf die Gegen­fahr­bahn und tou­chier­te dabei den lin­ken Außen­spie­gel sowie die lin­ke hin­te­re Fahr­zeug­tü­re (Scha­den etwa 1.200 Euro) eines ent­ge­gen­kom­men­den roten Pkw, Audi A 6 Avant. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüchtete.

Son­sti­ges

HEU­CHEL­HEIM. Zum Löschen eines Bran­des rück­ten am Mitt­woch­nach­mit­tag die Feu­er­weh­ren aus Asch­bach, Was­ser­bern­dorf, Schlüs­sel­feld, Thüng­feld und Bur­ge­brach mit ca. 50 Ein­satz­kräf­ten aus. Offen­sicht­lich auf­grund eines tech­ni­schen Defek­tes geriet die Holz­hei­zung im Kel­ler eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in Brand. Star­ker Rauch brei­te­te sich im gan­zen Haus aus. Zwei Bewoh­ne­rin­nen, die sich zur Brand­zeit im Haus auf­hiel­ten, konn­ten ins Freie flüch­ten und blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Der Brand- und Ruß­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf etwa 50.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Eine 67-jäh­ri­ge Frau war am Mitt­woch­nach­mit­tag mit ihrem Hund auf dem Weg zwi­schen Eber­mann­stadt und Pretz­feld spa­zie­ren. Auf einem Flur­stück fand sie hier­bei drei tote Frett­chen, wel­che an den Füßen zusam­men­ge­bun­den waren. Wer Hin­wei­se zu dem Tier­quä­ler geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Kun­reuth. 45.000,00 Euro waren die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­mor­gen auf der Staats­stra­ße 2236 zwi­schen Wein­garts und Kun­reuth ereig­ne­te. Dabei ver­lor ein 20-jäh­ri­ger Peu­geot-Fah­rer in einer schar­fen Rechts­kur­ve wohl auf­grund Glät­te und dabei nicht aus­rei­chend ange­pass­ter Geschwin­dig­keit die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, sodass er in den Gegen­ver­kehr geriet. Dort kol­li­dier­te der jun­ge Mann mit einem 59-jäh­ri­gen Hyun­dai-Fah­rer. Glück­li­cher­wei­se wur­de bei dem Ver­kehrs­un­fall nie­mand ver­letzt. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und wur­den abgeschleppt.

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 12:00 Uhr kam es beim Fahr­strei­fen­wech­sel auf der B470 von der Franz-Josef-Strauß-Stra­ße in Fahrt­rich­tung Kreis­ver­kehr Hau­sen zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem 67-jäh­ri­gen Jagu­ar-Fah­rer und einem 32-jäh­ri­gen LKW-Fah­rer. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim sucht nach Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls. Hin­wei­se wer­den erbe­ten unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Bereits in der Zeit von 22.01.2023 bis 24.01.2023 ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Dieb das schwarz-grü­ne Moun­tain­bike, wel­ches in der Hain­brun­nen­stra­ße ver­sperrt an einem Zaun abge­stellt war. Das Her­ren­rad der Mar­ke „Cube“ war mit u. a. mit Click­peda­len und einer Geträn­ke­hal­te­rung aus­ge­stat­tet. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 375,00 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Auf einen Rol­la­tor im Wert von etwa 150,00 Euro hat­te es am Mon­tag­nach­mit­tag zwi­schen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr ein bis­lang unbe­kann­ter Täter abge­se­hen. Die­sen Geh­wa­gen hat­te eine Senio­rin am Bahn­hofs­platz vor einem Kiosk abge­stellt. Wer einen sol­chen Dieb­stahl beob­ach­ten konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Brand­fall

Grund­feld, LKR. Bad Staf­fel­stein. Am Don­ners­tag, gegen 00:55 Uhr ging bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels die Mit­tei­lung über einen Brand an einem Ein­fa­mi­li­en­haus in der Dorf­stra­ße ein. Bei Ein­tref­fen stell­ten die ein­ge­setz­ten Beam­ten ein noch offe­nes Feu­er unter einer Trep­pe fest, die an der Haus­fas­sa­de ent­lang zu einem Bal­kon führ­te. Der Brand konn­te glück­li­cher­wei­se schnell durch die ein­ge­setz­ten Feu­er­weh­ren aus Lich­ten­fels, Reun­dorf und Bad Staf­fel­stein gelöscht wer­den, wel­che mit ca. 30 Feu­er­wehr­leu­ten vor Ort waren. Alle Anwoh­ner konn­ten sich selb­stän­dig aus dem Anwe­sen in Sicher­heit brin­gen. Ursa­che des Bran­des dürf­ten ver­mut­lich noch hei­ße Asche­re­ste gewe­sen sein, wel­che sich in einer Müll­ton­ne befan­den. Durch das Feu­er ver­brann­ten die Müll­ton­nen. Die Fas­sa­de und ein Fen­ster des Hau­ses wur­den beschä­digt, eben­falls ein Pkw wel­cher vor dem Anwe­sen geparkt war. Der Sach­scha­den am Wohn­an­we­sen beläuft sich auf ca. 20.000 bis 30.000 Euro, der Scha­den am Pkw auf ca. 10.000 Euro.