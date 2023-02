Drei Tage lang regier­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de beim „utp Jugend-Cup“ König Fuß­ball in der Sport­are­na. Zum elf­ten Mal wur­den Mann­schaf­ten aus ober­frän­ki­schen und ober­pfäl­zi­schen Spiel­krei­sen zu statt­li­chen zwölf Tur­nie­ren an zwei Wochen­en­den eingeladen.

Nach zwei Jah­ren Coro­na­pau­se wur­de zum drit­ten Mal das Mamut-Tur­nier von der Spiel­ge­mein­schaft TSV Kir­chen­lai­bach, SV Sey­bo­then­reuth und ASV Hai­den­a­ab in Zusam­men­ar­beit mit der Sey­bo­then­reu­ther Umwelt­tech­nik­fir­ma UTP orga­ni­siert. Es ist das Nach­wuchs­fuß­ball­tur­nier im öst­li­chen Ober­fran­ken und der west­li­chen Ober­pfalz. Für das Orga­ni­sa­ti­ons­team sind die bei­den Wochen­en­den eine rie­si­ge Her­aus­for­de­rung. Alle Tur­nie­re wur­den von den SG-Beauf­trag­ten Leon Fas­sold und Tobi Lerner(SV Sey­bo­then­reuth), Mar­kus Schäff­ner (ASV Hai­den­a­ab), Tho­mas Stock, Patrick Wirth und Ange­la Kreu­zer (TSV Kir­chen­lai­bach) koor­di­niert und orga­ni­siert. Unter­stützt wer­den sie von Harald Zim­mer­mann für den wie­der­hol­ten Auf- und Abbau der Ban­de. Zwei­te TSV-Vor­sit­zen­de Ange­la Kreut­zer voll­bringt dabei bezüg­lich der Ver­sor­gung der Mann­schaf­ten und Zuschau­er­ku­lis­sen immer auch eine logi­sti­sche Mei­ster­lei­stung. Sie küm­mert sich mit Tho­mas Stock um die Koor­di­na­ti­on von Essen und Geträn­ke in der Küche. Die Jugend­trai­ner orga­ni­sie­ren die Eltern für den Ver­kauf. Eine Viel­zahl an Müt­tern und Vätern ist dabei zu orga­ni­sie­ren und deren Ein­satz zu koor­di­nie­ren. Ent­spre­chend groß war am Sonn­tag­abend das Lob der Ver­eins­vor­sit­zen­den. Beson­de­rer Dank galt auch Roland Pöhnl und sei­ner Frau Christl, die ein beson­de­res Herz für den Nach­wuchs­fuß­ball aus­zeich­net. Ohne der­ar­ti­ge Spon­so­ren sei­en sol­che Fuß­balle­vents nicht mehr mög­lich, wur­de betont.

Am kom­men­den Wochen­en­de vom 10. bis 12. Febru­ar ste­hen die Mann­schaf­ten der G‑, D- und C‑Jugend auf dem Spiel­plan. Am zurück­lie­gen­den Wochen­en­de stan­den sechs Tur­nie­re der D‑, E‑, F- B- und A‑Jugend auf dem Spiel­plan. Von Frei­tag bis Sonn­tag zeig­ten rund 200 Kids und Jugend­li­che im Alter von 5 bis 18 Jah­ren in der Hal­le vor gro­ßer Zuschau­er­ku­lis­se ihr fuß­bal­le­ri­sches Kön­nen und ihren Team­geist. Zum Kräf­te­ver­gleich ein­ge­la­den waren Mann­schaf­ten des ASV Hai­den­a­ab, TSV Kir­chen­lai­bach, SV Kul­main, FC Vor­bach, SVSW Kem­nath, SC Kir­chent­h­um­bach, TSV Pley­stein, FCWei­den-Ost, SV Sey­bo­then­reuth, SV Lin­den­hardt, FC Ein­tracht Münch­berg, SSV Kir­chen­pin­gar­ten und SV Wal­deck, SG Creu­ssen, SC Eschen­bach, SV Immenreuth, TSV Mehl­mei­sel, SV Wei­den­berg, TSV Erben­dorf, ASV Peg­nitz, FSV Schna­bel­waid, JFG Fich­tel­ge­bir­ge, JFG Bay­reuth-West Neu­bürg und FC Tremmersdorf.

Zum Auf­takt behielt im A‑Jugend Tur­nier der FC Wei­den Ost gegen die JFG Fich­tel­ge­bir­ge im Sie­ben­me­ter­schie­ßen mit 3:5 die Ober­hand. Gast­ge­ber SG Kir­chen­lai­bach konn­te sich im Spiel um Platz drei mit 1:0 gegen die SG SV Lin­den­hardt durch­set­zen. In einem packen­den Fina­le sieg­te bei der B‑Jugend Gast­ge­ber SG SV Seybothenreuth/Kirchenl./Haidenaab gegen die Ein­tracht Münch­berg mit 2:1. Der SV Schna­bel­waid sicher­te sich mit einem 1.0 gegen die JFG Bay­reuth- West/​Neubürg den drit­ten Platz. Mit 3:1 sieg­te bei der E1-Jugend im End­spiel die SG Kirchenlaibach/​Hai­den­a­ab gegen den SVSW Kem­nath. Der FC Creu­ssen sieg­te im Spiel um Platz drei mit 3:0 gegen den TSV Mehl­mei­sel. Beim E2-Tur­nier ging der Pokal an die SG Hum­mel­gau, die im Sie­ben­me­ter­schie­ßen den SV Sey­bo­then­reuth I besieg­ten. Im Spiel um Platz drei behielt eben­falls im Sie­ben­me­ter­schie­ßen der SV Sey­bo­then­reuth II die Ober­hand gegen den BSC Saas Bayreuth.

Beim F1-Tur­nier sicher­te sich der SVSW Kem­nath mit einem kla­ren 2:0 gegen die Ein­tracht Münch­berg den Sie­ger­po­kal. Den drit­ten Platz beleg­te der SV Kul­main mit einem 2:1 im Sie­ben­me­ter­schie­ßen gegen den SV Seybothenreuth.

Beim F2-Tur­nier hol­te sich der FC Creu­ßen den Pott, sie gewan­nen im Fina­le gegen die Kem­nather. Bei der D2 blieb der Sie­ger­po­kal bei der Heim­mann­schaft. Die SG Kirchenlaibach/​Seybothenreuth/​Haidenaab besieg­te im Fina­le die JSG Ebers­dorf-Wald­sach­sen mit 2:1.