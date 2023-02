Näch­stes Kellerduell …

Man muss nicht lan­ge um den hei­ßen Brei her­um reden: Die Par­tie des 20. Spiel­ta­ges in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga am Sams­tag­abend (Tip-Off: 18:00 Uhr / live bei Magen­ta Sport) zwi­schen den Veo­lia Towers Ham­burg und medi bay­reuth ist eine immens wich­ti­ge – und zwar für bei­de Mannschaften!

Die Han­sea­ten sind nach zuletzt sechs Nie­der­la­gen in Serie mit einer Bilanz von 6 Sie­gen und 13 Nie­der­la­gen auf Tabel­len­po­si­ti­on 15 abge­rutscht und ste­hen in eige­ner Hal­le stark unter Zug­zwang, wenn sie nicht so rich­tig in den Abstiegs­kampf mit hin­ein­ge­zo­gen wer­den wollen.

Auch für medi bay­reuth geht es in der edel​-optics​.de Are­na um ganz wich­ti­ge Zäh­ler. End­lich will man den ersten Aus­wärts­sieg der Sai­son lan­den und so den Anschluss zu den Teams aus Braun­schweig und Frank­furt vor dem FIBA Break zumin­dest hal­ten. Eben­so wie die Han­sea­ten hat auch medi bay­reuth sei­ne letz­ten sechs BBL-Spie­le ver­lo­ren, doch die Stim­mung bei den Bay­reu­thern ist nach dem Trai­ner­wech­sel wie­der deut­lich posi­ti­ver und so wird es inter­es­sant zu sehen sein, was Head Coach Mla­den Dri­jen­cic bereits bewir­ken konn­te. War der neue medi-Chef­trai­ner ja nahe­zu ohne Vor­be­rei­tung in sein erstes Spiel gegan­gen, hat­te der 57-Jäh­ri­ge jetzt erst­mals eine Woche Zeit, zumin­dest klei­ne­re Ver­än­de­run­gen vor­zu­neh­men und sei­ne Mann­schaft auf die Par­tie in Ham­burg einzustellen.