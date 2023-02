80 Tage Kultur.erleben – unter die­sem Mot­to wid­met sich das Muse­um der Deut­schen Spiel­zeug­indu­strie mit inter­na­tio­na­ler Trach­ten­pup­pen­samm­lung Monat für Monat einem ande­ren kul­tu­rel­len Aspekt. Der Febru­ar 2023 steht dabei ganz im Zei­chen der Reise.Kultur. Dabei liegt der Fokus in die­sem Jahr auf dem Rei­se­land Frank­reich, mit dem die Stadt Neu­stadt bei Coburg auf­grund sei­ner part­ner­städ­ti­schen Bezie­hung zu Ville­neuve-sur-Lot in Süd­frank­reich eng ver­bun­den ist. Die Besu­cher dür­fen sich auf ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit Ver­an­stal­tun­gen für alle Gene­ra­tio­nen freuen.

Ü60-Café | 10.02.2023 | 14 Uhr

Ein­mal im Monat, immer der zwei­te Frei­tag, sind alle Ü60er sehr herz­lich zu einem gesel­li­gen Nach­mit­tag ins Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt ein­ge­la­den. Von 14 bis 16 Uhr ist genü­gend Zeit und Raum zum Kaf­fee trin­ken und Trat­schen – dar­über hin­aus steht jeder Ter­min unter einem ande­ren Motto.

Im Febru­ar berei­tet das Muse­ums­team ein span­nen­des Pro­gramm zum The­ma „Rei­se­lust“ vor. Am Frei­tag, 10. Febru­ar, wird von 14 bis 16 Uhr gemein­sam in Urlaubs­er­in­ne­run­gen geschwelgt und mit span­nen­den Quiz­fra­gen um die Welt gerät­selt. Ger­ne dür­fen auch eige­ne Urlaubs­bil­der und ‑sou­ve­nirs mit­ge­bracht wer­den, über die man gemein­sam ins Gespräch kommt.

Kosten: 7 Euro inkl. Ein­tritt, Mate­ri­al, Kaf­fee & Kuchen

Anmel­dung unter 09568–5600 bzw. info@​spielzeugmuseum-​neustadt.​de

Museum.Kreativ | 11.02.2023 | 14 Uhr und 15.30 Uhr

Die Sei­fe hat eine lan­ge Geschich­te: Vor rund 4.500 Jah­ren ver­ewig­ten die Sume­rer im heu­ti­gen Irak auf einer Ton­ta­fel das erste Rezept für eine Vor­form der Sei­fe. Das Wis­sen ver­brei­te­te sich im Mit­tel­al­ter auch in Euro­pa. Unter ande­rem in Spa­ni­en, Ita­li­en und Frank­reich ent­stan­den Zen­tren der Sei­fen­sie­der­zunft, in denen die Metho­den zur Sei­fen­her­stel­lung ver­fei­nert wurden.

Zusam­men mit der Sei­fen­tan­te Frie­de­ri­ke stel­len Kin­der und Erwach­se­ne am Sams­tag, 11. Febru­ar, ihre eige­nen Sei­fen her. Oben­drein kennt die Sei­fen­tan­te Frie­de­ri­ke auch die Rezep­tur eines pfle­gen­den Kleo­pa­t­ra­milch­ba­des und weiht die Teil­neh­men­den in die Her­stel­lung ein.

Kosten: 10 Euro

Work­shop für Kin­der: 14–15 Uhr

Work­shop für Jugend­li­che und Erwach­se­ne: 15.30–16.30 Uhr

Anmel­dung unter 09568–5600 bzw. info@​spielzeugmuseum-​neustadt.​de

Vor­trag | 15.02.2023 |19 Uhr

Seit 1977 besteht zwi­schen Ville­neuve und Neu­stadt, zwei Städ­ten, die (zufäl­lig) den glei­chen Namen tra­gen (ville = Stadt, neuve = neu), eine sehr leben­di­ge Part­ner­schaft, die zahl­rei­che Bür­ger bei­der Städ­te zusam­men­ge­führt hat, die sich ein­an­der ken­nen und schät­zen gelernt haben. Ville­neuve ist nach wie vor ein Han­dels­zen­trum vor allem für land­wirt­schaft­li­che Erzeug­nis­se, die unter süd­li­cher Son­ne in dem frucht­ba­ren Land­strich des Lot-Tales, das sich wie ein gro­ßer Obst- und Gemü­se­gar­ten aus­nimmt, her­vor­ra­gend gedei­hen. Weit über die Gren­zen Süd­west­frank­reichs hin­aus bekannt und geschätzt sind die berühm­ten Pru­neaux d’Agen, die köst­li­chen getrock­ne­ten Pflaumen.

Rein­hard Els­ner, Prä­si­dent des Städ­te­part­ner­schafts­ko­mi­tees Neu­stadt, spricht am Mitt­woch, 15. Febru­ar, um 19 Uhr in sei­nem Vor­trag über die Bedeu­tung der Städ­te­part­ner­schaft und hat auch diver­se Film­aus­schnit­te der fran­zö­si­schen Part­ner­stadt im Gepäck.

Zum Vor­trag wer­den klei­ne fran­zö­si­sche Kost­pro­ben gereicht.

Kosten: 5 Euro inkl. Probiererle

Tickets unter 09568–5600 bzw. info@​spielzeugmuseum-​neustadt.​de

Wein-Tasting | 24.02.2023 | 18 Uhr

Die­ses Tasting am Frei­tag, 24. Febru­ar, um 18 Uhr unter fach­kun­di­ger Lei­tung von Achim Bret­tel nimmt alle Wein­lieb­ha­ber mit auf eine kuli­na­ri­sche Rei­se durch Frank­reich. Dabei wer­den köst­li­che Wei­ne aus den ver­schie­de­nen fran­zö­si­schen Regio­nen pro­biert. Zur Ver­ko­stung wer­den schmack­haf­te Spei­sen à la fran­çai­se gereicht.

Kosten: 25 € für Wein­pro­be inklu­si­ve Catering

Anmel­dung und Tickets unter 09568–5600 bzw. info@​spielzeugmuseum-​neustadt.​de