Im Zuge des Voll­aus­baus der Gar­ten­lei­te in Kulm­bach müs­sen sich Anwoh­ner in den näch­sten Tagen auf Ein­schrän­kun­gen ein­stel­len. Von Diens­tag, 14. Febru­ar 2023, bis vor­aus­sicht­lich ein­schließ­lich Mitt­woch, 15. Febru­ar 2023, gilt in der Gar­ten­lei­te von den Haus­num­mer 12 bis 36 ein Park­ver­bot. Die­ses Park­ver­bot ist not­wen­dig, da dort drin­gend not­wen­di­ge Baum­fäll­ar­bei­ten durch­ge­führt wer­den müssen.