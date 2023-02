Vor den Toren der Welt­kul­tur­er­be-Stadt Bam­berg spielt sich Wun­der­sa­mes ab. Es spie­len Thea­ter­grup­pen und Bands vor mitt­ler­wei­le vol­lem Haus. Der Kul­tur­bo­den in Hall­stadts Mit­te hat sich zum Musen­tem­pel und Anzie­hungs­punkt für Kul­tur­freun­de aus ganz Fran­ken, Thü­rin­gen und Sach­sen ent­wickelt. Der Inha­ber, Wolf­gang Heyder vom Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg: „ Der Laden macht mir rich­tig Spaß.“ Kein Wun­der: Immer öfter ver­mel­det sein Büro in Pödel­dorf schon Wochen vor dem Gast­spiel „aus­ver­kauft“. Bei 400 Sitz­plät­zen und etwas mehr Besu­chern, wenn der Saal unbe­stuhlt bleibt. So in den näch­sten Wochen bei Hanu­ta Gon­za­les, Lisa Eckardt, bei einer Queen-Tri­bu­te-Band und für Wolf­gang Reichmann’s Fast­pre­digt wur­de schon ein zwei­ter Abend ins Pro­gramm genom­men. „Bei der Beat­les-Tri­bu­te-Band, bei May­be­pop und Wolf­gang Buck oder Axel Hacke wer­den wir auch voll“, ist sich Geschäfts­füh­re­rin Gaby Heyder sicher, die Vor­ver­kaufs­zah­len im Blick. Zuletzt lock­ten so TV-bekann­te Künst­ler wie Ingo Appelt, Djan­go Asül oder Chri­sti­an Ehring.

Wor­auf füh­ren sie die­sen stark gestie­ge­nen Zuspruch zurück? „Wir haben fürs Weih­nachts­ge­schäft unge­mein viel in Wer­bung inve­stiert – auf allen denk­ba­ren Kanä­len. Allein unser News­let­ter ver­zeich­net schon über 600 Abon­nen­ten. Seit Weih­nach­ten hat sich viel ins Posi­ti­ve ver­än­dert. Immer mehr neue Leu­te sehen die tol­le Loca­ti­on – und kom­men wie­der, um sich einen ver­gnüg­li­chen Abend zu machen.“

Wel­che Wer­be-Kanä­le künf­tig den größ­ten Erfolg ver­spre­chen, wird aktu­ell mit einer Besu­cher-Umfra­ge eva­lu­iert. Wer in den näch­sten Wochen beim Besuch im Kul­tur­bo­den einen Fra­ge­bo­gen aus­füllt, erhält einen Geträn­ke­gut­schein über zwei Euro.

Ein Aspekt des Erfolgs: die gro­ße Band­brei­te. „Wir haben jeden Abend ein ande­res Publi­kum“, hat Wolf­gang Heyder ana­ly­siert. Waren es beim Bou­le­vard-Thea­ter „Sekt and the city“ zuletzt fast nur Frau­en, kamen zu den Fuß­ball-Exper­ten der „Elf Freun­de“ fast nur Män­ner. Die Mischung macht’s: Kaba­rett, Come­dy, Lie­der­ma­cher, Lesun­gen, Klein­kunst, loka­le Cover­bands (wie „Revol­ver“ zuletzt und bald „Schweins­ohr-Sel­ec­tion“) und als neu­es Zug­pferd die Tri­bu­te-Bands, also Grup­pen, die sich aus­schließ­lich dem Werk einer bekann­ten Rock-Iko­ne wid­men. Eine Dire-Straits-Tri­bu­te­band lock­te jüngst Besu­cher bis aus Würz­burg, Nürn­berg, Regens­burg, aus Thü­rin­gen und Sach­sen an. Beim bereits ver­ein­bar­ten Daka­po wird es kei­ne Voll-Bestuh­lung mehr geben, die mei­sten der Rock­ol­dies woll­ten sich bewegen.

Die Idee mit den Tri­bu­te-Bands muss­te Wolf­gang Heyder gegen Beden­ken sei­ner Ehe­frau erst durch­set­zen, um sie zu über­zeu­gen: „Mitt­ler­wei­le bie­ten sich die Bands von selbst an, weil sie hör­ten, wel­che enor­me Reso­nanz ihre Kol­le­gen erfuh­ren.“ Über­haupt hat sich das Flair des Kul­tur­bo­dens her­um­ge­spro­chen: „Vie­le Agen­tu­ren wol­len ihre Künst­ler bei uns plat­zie­ren“, freut sich Gaby Heyder dar­über, dass der „ihre Hal­le“ nicht nur an Wochen­en­den bespielt wird. Und wenn so groß­ar­ti­ge Bands wie die bri­ti­schen „Frontm3n“ an einem Diens­tag den Saal voll machen, ergibt sich eine Win-Win-Situa­ti­on für Besu­cher und Ver­an­stal­ter. Gro­ße Namen von Musi­kern, die in der gan­zen Welt tou­ren, im klei­nen Hallstadt.

So kommt auch die bri­ti­sche Eagles-Tri­bu­te-Band, die im ver­gan­ge­nen Jahr den Besu­cher in Eksta­se ver­setz­te (aus­schließ­lich besetzt mit Back­ground-Musi­kern von Welt­stars) im Herbst wie­der. Eben­so sind Wie­der­ho­lungs­ter­mi­ne mit „Aus­tro-Pop“ und „Brot­hers in arms“ schon fixiert, was auch für mit Djan­go Asül gilt. „Die Künst­ler sind mit dem Kul­tur­bo­den sehr zufrie­den, mit der guten Büh­ne, dem Ser­vice, der Aku­stik, der vor­han­de­nen Light­show dem Mann am Misch­pult und kön­nen ohne gro­ßen Pro­duk­ti­ons­auf­wand anrei­sen, weil die Tech­nik schon vor­han­den ist“, fasst Wolf­gang Heyder die Rück­mel­dun­gen aus der Künst­ler­ka­bi­ne zusammen.

Im ach­ten Jahr der frucht­ba­ren Koope­ra­ti­on von Stadt Hall­stadt und Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg hat sich der von Anfang an ange­peil­te Zuspruch ein­ge­stellt. Und auch eine Kar­ten­vor­ver­kaufs­stel­le in Hall­stadt selbst wird ange­strebt. „Ein nie­der­schwel­li­ges Ange­bot“, wie die Heyders hof­fen. Denn: Wei­te­re gro­ße Namen haben sich bereits für Hall­stadt angekündigt.