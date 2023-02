Jür­gen Becker tritt mit sei­nem Pro­gramm „DIE URSA­CHE LIEGT IN DER ZUKUNFT“ am Don­ners­tag, den 9. Febru­ar um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlan­gen auf.

Wir Men­schen haben gar nichts gegen die Zukunft. Die Unge­wiss­heit wür­de uns gar nichts aus­ma­chen wenn wir nur wüss­ten, dass es gut aus­geht. Wer weiß, wie heiß der näch­ste Som­mer wird? Ob wir uns durch die Kriegs­ge­fahr abends vor dem Fern­se­her noch Lothar Wie­ler und Karl Lau­ter­bach zurück wün­schen? Ob wir nach dem Tod in den Him­mel kom­men? Wie hoch dort die Neben­ko­sten­ab­rech­nung sein wird? Jür­gen Becker weiß es lei­der auch nicht. Aber er nimmt uns an die Hand, zeigt, dass frü­her auch nicht alles Gold war und dass die Zukunft schö­ner wird, wenn wir schon heu­te dar­über lachen. Am Ende geht man nach Hau­se denkt: Da geht noch was!