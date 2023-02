Bay­reu­ther Inge­nieu­re haben einen neu­en Weg zur Ana­ly­se des Bat­te­rie­zu­stands gefun­den. Er zeigt schnell und unauf­wän­dig, ob eine Bat­te­rie kom­plett ersetzt wer­den muss oder ob es reicht, nur eine der ent­hal­te­nen Bat­te­rie­zel­len zu erset­zen. Das war bis­her nur durch umfang­rei­che Mess­vor­gän­ge feststellbar.

Wenn eine Bat­te­rie – ob im Akku­schrau­ber, Elek­tro­fahr­rad oder E‑Auto – nicht mehr aus­rei­chend Ener­gie oder Lei­stung auf­weist, hat sie offen­sicht­lich ihr Lebens­en­de erreicht. „Wenn man dann ein­fach fest­stel­len könn­te, dass nur eine ein­zel­ne Zel­le, nicht die kom­plet­te Bat­te­rie an ihrem Lebens­en­de ist, müss­te man nur die­se, nicht den gan­zen Akku­pack erset­zen“, berich­tet Tom Rüt­her, Wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter am Lehr­stuhl Elek­tri­sche Ener­gie­sy­ste­me und am Baye­ri­schen Zen­trum für Bat­te­rie­tech­nik (Bay­Batt) der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Aber: „Die Ent­schei­dung für die beste kreis­lauf­wirt­schaft­li­che Opti­on für geal­ter­te oder defek­te Akku­packs – d.h. zunächst die Repa­ra­tur, Wie­der­auf­be­rei­tung zur Wei­ter­ver­wen­dung anstel­le einer nach­fol­gen­den stoff­li­chen Ver­wer­tung – erfor­dert bis­her umfas­sen­de Mes­sun­gen, Ana­ly­sen und eine ent­spre­chen­de Daten­grund­la­ge“, sagt Rüt­her. Er hat jetzt gemein­sam mit Kol­le­gen unter der Lei­tung von Prof. Dr-Ing. Dan­zer eine Alter­na­ti­ve vor­ge­legt und die Erkennt­nis­se dar­über im Fach­jour­nal „Applied Ener­gy“ veröffentlicht.

In Bay­reuth arbei­tet man inner­halb des BMBF-Pro­jekts _​ReDesign_​des Kom­pe­tenz­clu­ster _​greenBatt_​an Ver­bes­se­run­gen hin zur Cir­cular Eco­no­my (Kreis­lauf­wirt­schaft) im Bat­te­rie-Bereich. Hier geht es vor allem um die Refa­bri­ka­ti­on von Akku­packs: Dies bezieht sich auf den Aus­tausch ein­zel­ner (Teil-) Modu­le oder Zel­len, die defekt sind oder ein abwei­chen­des Alte­rungs­ver­hal­ten im Ver­gleich zum Rest der Bat­te­rie­ein­hei­ten auf­wei­sen. Ob eine signi­fi­kan­te Ungleich­heit im Zustand der Akkus vor­liegt oder ob alle Zel­len gleich geal­tert sind, wird bis­her anhand die­ser auf­wän­di­gen Mes­sun­gen erkannt.

In Bay­reuth wird das durch Digi­ta­li­sie­rung ver­ein­facht: Es wer­den vir­tu­el­le Bat­te­rie­mo­du­le auf der Grund­la­ge der Mes­sung von ein­zel­nen Zel­len des­sel­ben Typs erstellt. Die Schwan­kun­gen von Zel­le zu Zel­le wer­den zu Beginn der Lebens­dau­er bestimmt. Dar­aus resul­tiert eine Art „ide­al­ty­pi­sches Bat­te­rie­mo­dul“ unter Berück­sich­ti­gung von sta­ti­sti­schen Schwan­kun­gen. Für die quan­ti­ta­ti­ve und qua­li­ta­ti­ve Ana­ly­se ist das ein neu­ar­ti­ger ver­glei­chen­der Ana­ly­se­an­satz. Die Merk­ma­le der in Serie ver­bun­de­nen Zel­len wer­den dabei unter­sucht und mit denen einer ungleich­mä­ßig geal­ter­ten Ver­schal­tung ver­gli­chen. Für die viel­ver­spre­chend­sten Merk­ma­le wird eine detail­lier­te Emp­find­lich­keits­ana­ly­se durch­ge­führt, bei der der Ein­fluss der Zell-zu-Zell-Varia­tio­nen, der Alte­rungs­be­din­gun­gen und des Alte­rungs­me­cha­nis­mus unter­sucht wird. Das Merk­mal mit der höch­sten Emp­find­lich­keit, das soge­nann­te nie­der­fre­quen­te Mini­mum, ist in der Lage, ein­zel­ne Aus­rei­ßer inner­halb einer gro­ßen Anzahl von seri­ell ver­bun­de­nen Zel­len zu erken­nen. Hier­mit wer­den erst­mals gezielt Inho­mo­ge­ni­tä­ten inner­halb eines Akku­packs ent­deckt. Rüt­her fasst zusam­men: „Wir haben damit eine Metho­de gefun­den, um öko­no­misch weni­ger auf­wän­dig als bis­her her­aus­zu­fin­den, ob ein Bat­te­rie­mo­dul ungleich­mä­ßig geal­tert ist, was uns neue Hand­lungs­mög­lich­keit bei der Bewer­tung von unter­schied­li­chen Kreis­lauf­wirt­schafts­op­tio­nen gibt.“

„Für die Refa­bri­ka­ti­on von Bat­te­rie­mo­du­len oder ‑syste­men, bspw. aus der Elek­tro­mo­bi­li­tät, und der Wei­ter­nut­zung geeig­ne­ter Zel­len oder Modu­le anstel­le deren Ver­schrot­tung ist die Zustands­be­wer­tung eine wesent­li­che Vor­aus­set­zung. Ent­spre­chen­de Ana­ly­se­me­tho­den sind daher wich­ti­ger Tür­öff­ner für Wert­erhalt und Wei­ter­ver­wen­dung“ resü­miert Dr.-Ing. Bernd Rose­mann, Aka­de­mi­scher Direk­tor am Lehr­stuhl Umwelt­ge­rech­te Pro­duk­ti­ons­tech­nik und Pro­jekt­lei­ter des BMBF-Pro­jek­tes _​Redesign_​am Baye­ri­schen Zen­trum für Bat­te­rie­tech­nik (Bay­Batt) an der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Damit hebt sich die Bay­reu­ther For­schung von den wei­te­ren Zie­len des BMBF-For­schungs­clu­ster _​greenBatt_​ab: Die­se küm­mern sich vor allem um das stoff­li­che Recy­celn, also die Rück­ge­win­nung von Mate­ria­li­en und Stof­fen aus Bat­te­rien und deren Rück­füh­rung in den Stoff­kreis­lauf. Das _green­Bat­t_-Team am Bay­Batt wid­met sich jedoch ganz bewusst der Refa­bri­ka­ti­on, also dem Wie­der­auf­be­rei­ten auf Tei­le- bzw. Modu­le­be­ne und damit dem Wie­der­nutz­bar­ma­chen von Bat­te­rien, wel­che sich ver­meint­lich an ihrem Lebens­en­de befinden.

Zur Publi­ka­ti­on: 1. Bear­bei­tung in BMBF-Pro­jekt Green­Bat­tery, ReDe­sign 01.21–11.23., Aktu­el­le Publi­ka­ti­on 19.12.22, Jour­nal Paper: Applied Ener­gy (https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​1​6​/​j​.​a​p​e​n​e​r​g​y​.​2​0​2​2​.​1​2​0​514 [1]), Rüt­her, T. (Cor­re­spon­ding Aut­hor), Plank, C., Scha­mel, M., Dan­zer, M. A.