Am 24. Janu­ar ist die neue Bewe­gungs­kam­pa­gne „Dein Ver­ein: Sport, nur bes­ser.“ des Deut­schen Olym­pi­schen Sport­bun­des (DOSB) und des Bun­des­in­nen­mi­ni­ste­ri­ums gestar­tet. Die Kam­pa­gne ist Bestand­teil des ReStart-Pro­gramms zum Neu­start der Sport­ver­ei­ne nach Coro­na, für das der Haus­halts­aus­schuss auf Initia­ti­ve der Ampel-Koali­ti­on 25 Mio. Euro zur Ver­fü­gung stellt.

„Durch die Pan­de­mie­jah­re haben vie­le Sport­ver­ei­ne gelit­ten und Mit­glie­der und Ehren­amt­li­che ver­lo­ren“, erläu­tert der Haus­halts­po­li­ti­ker Andre­as Schwarz die Ent­schei­dung für die Bun­des­mit­tel. „Zugleich hat der Bewe­gungs­man­gel in Deutsch­land zuge­nom­men. Die­sem Trend will das Pro­gramm nun mit ver­schie­de­nen Anrei­zen entgegenwirken.“

Dazu gehö­ren unter ande­rem Sport­ver­eins­schecks für Neu­mit­glied­schaf­ten im Ver­ein: Men­schen, die neu in einen Sport­ver­ein ein­tre­ten wol­len, kön­nen Gut­schei­ne, so genann­te „Sport­ver­ein­schecks“, auf der Web­site www​.sportnur​bes​ser​.de her­un­ter­la­den. Ins­ge­samt 150.000 Sport­ver­ein­schecks ste­hen zum Down­load zur Ver­fü­gung. Die Gut­schei­ne im Wert von 40 Euro kön­nen als Zuschuss für eine Ver­eins­mit­glied­schaft bei den Sport­ver­ei­nen ein­ge­löst werden.

Ab April wird auch die „Bewe­gungs­land­kar­te“ online gehen, die eine bun­des­wei­te digi­ta­le Sport­an­ge­bots­su­che ermöglicht.

Wei­te­re Ange­bo­te rich­ten sich an die Kom­mu­nen und Sportvereine.

Bis zum 28. Febru­ar kön­nen sich außer­dem inter­es­sier­te Kom­mu­nen in Koope­ra­ti­on mit min­de­stens einem orts­an­säs­si­gen Sport­ver­ein um eine von ins­ge­samt 150 so genann­ten „Sport­bo­xen“ (Sport­ge­rä­te-Ver­leih in öffent­li­chen Räu­men) bewer­ben. Die Sport­bo­xen ent­hal­ten Trai­nings-Equip­ment und ermög­li­chen den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern einen ein­fa­chen und kosten­frei­en Zugang zu Sport­ma­te­ria­li­en im Frei­en. Anträ­ge kön­nen ab sofort über die Antrags­platt­form des DOSB gestellt werden.

Zuschüs­se für Aktio­nen der Ver­ei­ne zur Mitgliedergewinnung

Für wei­te­re 4.000 Sport­ver­ei­ne besteht die Mög­lich­keit, eine För­de­rung in Höhe von 1.000 Euro für Aktio­nen und Koope­ra­tio­nen zur Mit­glie­der­ge­win­nung zu bean­tra­gen. Bereits im Herbst star­te­te das För­der­mo­dul zur Stär­kung des ehren­amt­li­chen Enga­ge­ments im Sport, bei dem die (Rück-) Gewin­nung von Trainer*innen, Übungsleiter*innen und Schiedsrichter*innen im Mit­tel­punkt steht.

Der BLSV Sport­kreis­vor­sit­zen­de und 1. Bür­ger­mei­ster aus Ober­haid, Car­sten Jonei­tis, freut sich über die Bewe­gungs­kam­pa­gne: „Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie haben sich Kin­der und Jugend­li­che deut­lich weni­ger bewegt, haben weni­ger Sport gemacht oder konn­ten kei­ne Schwimm­kur­se besu­chen. Des­halb trägt die­se För­de­rung zur bes­se­ren Gesund­heit bei und stärkt wei­ter­hin die Gemein­schaft im Verein.“

Mit dem Start der Bewe­gungs­kam­pa­gne steht ab sofort ein brei­tes För­der­an­ge­bot für Ver­ei­ne, Sport­in­ter­es­sier­te und Kom­mu­nen für einen kraft­vol­len Neu­start im Brei­ten­sport zur Ver­fü­gung. Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen dazu sind unter www​.dosb​.de/​r​e​s​t​art zu finden.