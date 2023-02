SPD-Frak­ti­on Bam­berg bean­tragt Öff­nung am Wochenende

Die Bam­ber­ger SPD-Frak­ti­on bean­tragt, dass die Fahr­bahn der Ket­ten­brücke wäh­rend der Bau­pha­se an Wochen­en­de, an denen kei­nen Bau­tä­tig­keit erfolgt, von Frei­tag bis Sonn­tag geöff­net wird. Zudem soll über­prüft wer­den, inwie­weit dar­über hin­aus wäh­rend der Bau­pha­se Öff­nun­gen für den Auto­ver­kehr mög­lich sind.

Der Vor­sit­zen­de der SPD-Frak­ti­on Bam­berg, Heinz Kunt­ke, sagt dazu: „Nur wenn es aus Grün­den der Sicher­heit unbe­dingt not­wen­dig ist, ist eine Sper­rung akzep­ta­bel. Alle Mög­lich­kei­ten müss­ten geprüft wer­den.“ Grund­sätz­lich stellt die Enge der Bau­stel­le sicher­lich ein Pro­blem dar, jedoch soll­te ins­be­son­de­re an Wochen­en­den, an denen kei­ne Bau­tä­tig­keit gege­ben ist, durch­aus die Mög­lich­keit der Öff­nung vor­han­den sein. Ent­spre­chend hat die SPD-Frak­ti­on Bam­berg den anfangs genann­ten Antrag gestellt. Es soll alles getan wer­den, dass die Beein­träch­ti­gung für die Bürger:innen so gering wie mög­lich ausfällt.